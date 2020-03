Momente terifiante surprinse de un cetăţean! Mai multe cadavre au fost încărcate într-un camion frigorific cu un stivuitor VIDEO

Scenele înfricoșătoare vin în timp ce numărul cazurilor și al deceselor cauzate de coronavirusul din New York sunt în creştere. În statul New York, au fost înregistrate 59.568 de cazuri, cu cel puțin 1.126 de decese. Dintre aceste cazuri, 33.700 s-au aflat în cele cinci municipii.

Aspectul cel mai neliniștitor al materialului video este faptul că este înregistrat într-un cartier din Brooklyn, unde străzile sunt căptușite de copaci și care este cunoscut ca fiind familiar, amenajat cu restaurante casual, baruri și magazine independente.

Clipul a fost distribuit ieri, în aceeași zi, o asistentă medicală de la un spital din Manhattan a împărtășit o imagine cu interiorul unuia dintre camioane, având de o parte și de alta saci plini de cadavre.

Tânăra, în vârstă de 38 de ani, a făcut fotografia la sfârșitul turei de duminică, pentru a le arăta oamenilor "realitatea oribilă" a coronavirusului din SUA, a declarat el pentru Buzzfeednews. "Este realitatea înfricoșătoare a ceea ce avem de-a face și unde unii dintre noi şi-au găsit sfârşitul deja", a spus aceasta.

Ea a adăugat că una dintre persoanele care se aflau în camion era o femeie pe care o mângâiase în timp ce murea.

"Niciodată n-am avut răbdare să stau cu cineva pe care l-am întâlnit până când nu și-au luat ultima respirație. Dar mi-au plăcut foarte mult cardiganul și pijamalele acestei doamne, așa că am decis să rămân și să o cunosc puțin", a spus asistenta.

Spitalele din New York au înființat morgi improvizate în afara facilităților lor pentru a face față victimelor.

Camioanele frigorifice au fost văzute parcate în afara câtorva dintre cele mai mari centre medicale de-a lungul celor cinci orașe.

De asemenea, corturile brune cu oficiali medicali în interior care fac evaluări rapide ale potențialilor pacienți cu coronavirus au fost văzute în afara unor spitale, deoarece orașul a cunoscut o creștere a deceselor. Numai duminică, 98 de oameni au murit într-o perioadă de doar șapte ore.

În noaptea de duminică, 33.768 de locuitori ai orașului New York au testat pozitiv coronavirusul, fiind de departe cel mai mare bilanţ din țară. Queens, cel mai mare district, a fost cel mai puternic lovit de numărul de cazuri, crescând duminică cu 10.373.

Numărul total de decese de la COVID-19 a fost de 776 la sfârșitul zilei de duminică. De când focarul a ajuns pe țărmurile americane, peste 1.000 de rezidenți ai statului New York au murit după ce au fost infectați, potrivit oficialilor din domeniul sănătății. În noaptea de duminică, au existat un număr total de 59.513 cazuri confirmate în întregul stat.

"Numerele sunt uimitoare", a declarat duminica, primarul din New York, Bill de Blasio. "Acest lucru nu are precedent. Niciodată nu am văzut că sistemul nostru EMS să primească atât de multe apeluri. Medici au început duminică să asambleze corturi în afara spitalelor din New York, care sunt deja copleșite de victimele coronavirusului", a adăugat acesta.