Monica Anisie, anunţ despre noul an şcolar. Ce-i aşteaptă pe elevii de clasa a VIII-a

AN ŞCOLAR 2020-2021. "Nu vorbim că începem la 1 octombrie școala. Cred că a fost o neînțelegere referitoare la acest lucru. Au fost discuții în spațiul public, am discutat si eu la Ministerul Educației, și la nivel guvernamental, au fost niște propuneri venite în sensul acesta. Asta nu înseamnă că s-a luat o decizie în acest sens. Trebuie să analizăm orice", a declarat Monica Anisie, la B1 TV.

"Pe 7 septembrie deja știm situația epidemiologică și am putea să ne pronunțăm. Deocamdată, acest scenariu nu există, pentru că nu știm care este situația epidemiologică", a afirmat ministrul Educației.

Aceasta a anunțat că noua structură a subiectelor de Evaluare Națională nu va fi modificată, deci elevii care intră acum clasa a VIII-a vor susține examenul de final de gimnaziu conform programei înnoite urmate și cu itemi pe modelul testelor PISA.

"Curând vom stabili datele la care să susținem simulări. Structura [subiectelor de Evaluare Națională 2021 – N.Red.] este stabilită. (...) La sfârșitul lunii octombrie să realizăm o primă simulare", a anunțat Monica Anisie.

Ludovic Orban, noi precizări despre noul an şcolar: "Şcoala trebuie să înceapă pe 14 septembrie"

Premierul Ludovic Orban a declarat duminică, la Bistriţa, că nimeni nu s-a exprimat vreodată că vrea să amâne începerea şcolii şi că şcoala va începe la 14 septembrie, iar alegerile vor avea loc la 27 septembrie, calificând drept ridicolă ideea de amânare a alegerilor, avansată de PSD.

„Nimeni nu s-a exprimat vreodată că vrea să amâne începerea şcolii. Şcoala va începe la 14 septembrie iar alegerile vor avea loc la 27 septembrie", a precizat duminică premierul Ludovic Orban. El a catalogat drept ridicolă ideea privind amânarea scrutinului local.

"Este ridicolă această idee a PSD, aşa cum ridicolă a fost şi moţiunea de cenzură", a afirmat el. Orban a amintit că decizia privind data alegerilor a aparţinut Parlamentului, nu Guvernului. „Este fundamental pentru comunităţile locale să aibă reprezentanţi legitimi. (...) Sigur că le e frică la pesedişti de alegeri şi e normal să le fie frică de alegeri pentru că lumea s-a cam lămurit cum stă treaba cu PSD-ul", a susţinut premierul.



Preşedintele PSD Marcel Ciolacu a anunţat că, dacă Guvernul va decide amânarea deschiderii anului şcolar, este decis ca, în calitate de preşedinte al Camerei Deputaţilor, să „provoace o discuţie serioasă cu privire la amânarea alegerilor locale".

„Dacă vor lua o asemenea decizie să amâne şcolile eu nu mai accept de la domnul Orban, aşa, în opoziţie, mic cum sunt eu, dubla măsură" a afirmat Ciolacu, în condiţiile în care premierul a evocat posibilitatea ca elevii să meargă la şcoală din 1 octombrie, iar din 14 septembrie cursurile să se desfăşoare online. lterior, Ciolacu a făcut referire şi la posibilitatea comasării alegerilor locale cu cele parlamentare, programate în 6 decembrie.