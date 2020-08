Moroşanu, prima recaţie după ce Sergiu, tânărul care a primit o casă după ce a mers călare la maternitate, a fost prins fără carnet

Tânărul pentru care Cătălin Moroșanu a demarat o amplă campanie de strângere de fonduri s-a ales cu dosar penal. După ce a primit o casă și 5.000 de euro în cont, Sergiu a fost prins de poliție fără carnet, la volanul unui Volkswagen Golf, însă Moroșanu nu-l condamnă: "Posibil ca Sergiu să aibă astfel de probleme. Nimeni nu este perfect. Tu ești perfect? Când am ajuns prima oară vedetă, credeți că nu aveam figuri? Automat îți vin lucrurile astea. Problema este cum treci peste ele, cum le depășești. Sergiu este și tânăr, are 21 de ani. La 21 de ani n-ai experiență de viață, deși eu i-am spus ce să facă. Nu pot să stau tot timpul lângă el", a spus Cătălin Moroșanu, pentru GSP.ro.

Cătălin Moroșanu a mai spus că nu se aștepta să strângă 42.000 de euro pentru Sergiu, ci cel mult 10.000 de euro: "Toată lumea m-a întrebat cum am ajuns la el. A fost foarte simplu. Eram în pandemie, stăteam acasă, și am aflat povestea cu Sergiu, care stătea în Iași, într-un cartier mărginaș. Era o mahala, ca-n filme. Am zis să mă duc și eu cu niște pachete la el, pentru că îi născuse nevasta. Am umplut mașina, am luat și scutece, mâncare, legume, fructe, de toate.

Când am văzut unde stă... Nu aveau curent, apă, nimic! Nu mi-a venit să cred, mi-am făcut cruce. L-am văzut pe Sergiu cu bun-simț, nu cu vrăjeală. Mie îmi plac oamenii cu bun-simț. Am văzut în ce condiții trăiește și am zis să-l ajut să-și ia o casă, să strângă bani. Și așa am demarat această campanie. Eu sunt și un om credincios, cred că fiecare lucru bun mai face câte o comoară în ceruri. Cred că gestul făcut față de Sergiu a fost un gest făcut în fața lui Dumnezeu.

Am început să strângem bani, ne-am chinuit foarte mult. Am strâns 42.000 de euro în două săptămâni și jumătate. Vreau să le mulțumesc tuturor românilor care au donat, pentru că nu e meritul meu. Am rămas surprins, mă așteptam să strâng 10.000 de euro și să-i construiesc o cameră în mahala. Am văzut că românul dă din sărăcia lui, asta m-a impresionat", a mai spus Cătălin Moroșanu, pentru sursa citată.