Motivul pentru care Dan Negru refuză orice ofertă pentru reclame: "Pe TV, mi s-a oferit echivalentul unui apartament în Colentina"

Vedeta Antenei 1 a mărturisit că este activ în social media, astfel că a fost asaltat cu diverse propuneri, însă nu a acceptat niciuna. Şi în urmă cu 20 de ani a refuzat unele oferte, când erau mult mai puţine vedete, iar sumele erau foarte mari.

"Acum vreo 20 de ani, când făceam Academia vedetelor, venise un operator de telefonie. Eu trebuia să bag mâna în acvarii – erau tot felul de probe, cu acvarii - și să scot un telefon de acolo. Am zis nu. Banii? Am calculat atunci, îmi puteam lua un apartament în Colentina. Noroc că am avut o soție care m-a înțeles.

Chiar ieri am avut o ofertă, pentru o postare. Era ceva de ordinul sutelor de euro. M-a contactat până și o companie care producea uși pentru garaje. Aveau și scenariul pregătit. Se deschidea o ușă, eu eram de o parte, iar Florin Piersic de cealaltă.

Să nu credeți că e vorba de cifre mari. Nu pot da nume de companii, dar pot spune că, în general, e vorba de sute de euro, rar peste o mie”, a spus Dan Negru la Interviurile Paginademedia.

"Nu am făcut niciodată nici publicitate pe bani, nici pe barter"

Dan Negru este de părere că sunt două tipuri de influenceri pe online. „Sunt, pe de o parte, cei care din asta trăiesc, nu fac altceva, decât conținut online și sunt alții care și-au construit imaginea și notorietatea în alte domenii.

Regula este, în general, de 100 de euro la 10.000 de fani. Este în regulă pentru influencerii de marketing, de online. Dar nu poți merge pe această formulă și la cei care vin din alte domenii, care și-au câștigat notorietatea făcând și altceva.

Mi s-a mai întâmplat ceva. Când mergeam pe la firme de construcții sau de diverse materiale, unii erau speriați: aoleu, iar a venit cineva care vrea barter. Asta pentru că sunt influenceri care lucrează și pe barter.

Nu am făcut niciodată nici publicitate pe bani, nici pe barter. Am refuzat, pur și simplu. Cred că, în cazul meu, a funcționat teama de ridicol. Dar, la urma urmei, fiecare alege ce face.

Mă uit afară cum se face. Hamilton, pilotul de Formula 1, are contract cu Tommy Hilfiger. Uite, spune clar „paid partnership with Hilfiger.” Nu numai că îi promovează, dar au creat o colecție specială pentru Hamilton. E altceva", a mai explicat Dan Negru pentru aceeaşi sursă.