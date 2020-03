MUCENICI MOLDOVENESTI ŞI MUCENICI MUNTENESTI (FIERTI). Cele mai delicioase reţete de la bunica VIDEO

MUCENICI MOLDOVENESTI

Ingrediente făină 1kg

drojdie 40g

lapte 500ml

nuci 200g

zahăr tos 200g

ulei 50ml

sare un vârf de cuţit

Sirop zahăr 500g

apa 1 l

miere 3 linguri

scorţişoară 1 linguriţă

ou 1 (pt. uns deasupra) Mod de preparare Cerneţi făina într-un castron. În mijlocul ei faceţi o adâncitură în care puneţi drojdia dizolvată în puţin lapte amestecat cu 1 lingură zahăr. Lăsaţi vasul la loc cald până când maiaua îşi dublează volumul. Adăugaţi apoi în vas restul de lapte încălzit, treptat, amestecând mereu compoziţia cu o lingură de lemn. Adăugaţi treptat uleiul călduţ şi sarea şi începeţi şi frământaţi aluatul 15 – 20 de minute. Lăsaţi-l să dospească cel puţin 45 de minute, apoi formaţi din el colăcei în forma cifrei 8. Puneţi-i într-o tavă unsă cu ulei şi tapetată cu făină, ţineţi tava în loc cald, ca să crească bine colăceii, ungeţi-i cu ou bătut pe deasupra şi apoi coaceţi-i la foc potrivit, în cuptorul încălzit dinainte. Fierbeţi din apă şi zahăr un sirop mai gros în care adăugaţi şi scorţişoara. Amestecaţi nucile cu zahărul tos. Luaţi colacii calzi, înmuiaţi-i pentru 1 secundă în apă fierbinte şi apoi puneţi-i într-o tavă mai înaltă. Turnaţi peste ei siropul în care aţi amestecat şi mierea şi presăraţi-i cu nucă. REŢETĂ DE MUCENICI Ingrediente:



1 kg de făină

500 ml apă călduţă

1 linguriţă sare



Pentru sirop: 1,5 l apă

150 g zahăr

2-3 linguri de miere

coaja rasă de la o lămâie

2 pliculeţe zahăr vanilat

1 esenţă rom

1 linguriţă scorţişoară

250 g miez de nucă



Mod de preparare:



Făina se toarnă grămăjoară pe blatul de lucru sau într-un castron. În mijloc se face o gropiţă şi se adaugă apa şi sarea. Se frământă uşor cu mâna, până devine un aluat moale, elastic, nelipicios.



Se lasă 5-10 minute să se odihnească, apoi se rup din el bucăţi mici care se rulează între blat şi podul palmelor până se obţin rulouri de aprox. 0,5 cm grosime. Din rulouri se formează un ineluş, încolăcind aluatul pe deget şi rupându-l, se presează uşor capetele unul de altul, cât să se lipească, se încolăcesc în formă de 8 şi se presează uşor la mijloc. Se pot lăsa şi ineluşe, după preferinţe.



Mucenicii obţinuţi se pun la uscat, pe o coală de hârtie tapetată cu puţină făină, şi se lasă 1-2 h, întorcându-se, din când în când, de pe o parte pe alta.



Între timp, miezul de nucă se întinde într-o tavă de copt tapetată cu hârtie de copt şi se prăjeşte la cuptor 10-15 minute, la foc mic. Când s-a rumenit, nuca se scoate din cuptor şi se lasă la răcit, apoi se sfărâmă uşor cu o cană sau cu sucitorul.



După ce s-au uscat mucenicii, se ia o oală adâncă, se pune apa, zahărul, zahărul vanilat şi un praf de sare şi se fierbe. Când dă în clocot, se adaugă mucenicii şi se lasă la fiert până se înmoaie, aprox. 1 h. În timpul fierberii se amestecă uşor cu o lingură de lemn, ca să nu se lipească unii de alţii. Când sunt aproape gata se adaugă mierea, esenţa de rom şi nuca şi se mai lasă la fiert 5-10 minute. Se servesc calzi sau reci, după preferinţe, cu un praf de scorţişoară

MUCENICI MUNTENESTI

Mucenicii moldoveneşti sunt destul de complicat doar manual, dar maşina de făcut pâine vă poate ajuta foarte mult





Ingrediente pentru 20 de mucenici moldoveneşti:



550 de grame de faină albă

1 plic de drojdie instant

125 ml de lapte (sau apă dacă îi faceţi de post)

150 de grame de zahăr

2 ouă

80 de grame de unt (ulei dacă îi faceţi de post)

1 linguriţă de sare

2 linguri de miere

100 de grame de nucă tăiată mărunt.



Mod de preparare:



1. Se adaugă în maşina de pâine laptele cald şi 125 de apă caldă, precum şi untul topit. Urmează ouăle şi zahărul, drojdia uscată, faina şi sarea. Selectaţi programul de aluat dospit şi aşteptaţi. La mijlocul programului de frământare adăugaţi nucile tocate mărunt.

2. Aluatul se scoate din bolul de la maşina de pâine şi se lasă la crescut, acoperit cu un prosop aproximativ o oră.



3. Apoi aluatul se frământă uşor şi se împarte în 20 de bucăţi egale. Din fiecare bucată întindeţi pe masă presărată cu puţină faină câte un rulou lung şi subţire. Rolul se împleteşte ţi se prind capetele ca să arate ca un mic colac. Apoi acest colac îl împletiţi ca să ia forma de 8.



4. Se pun mucenicii într-o tavă pe care aţi pus hârtie de copt sau aţi uns-o cu ulei. Se lasă mucenicii la crescut o oră în tavă într-un loc cald.



5. Se ung cu gălbenuşul de ou amestecat cu 3 linguri de lapte şi se dau la cuptor, la 180-200 de grade, până se rumenesc frumos.



6. Cât sunt fierbinţi se ung cu miere şi un sirop care se obţine din 300 ml de apă, 150 de grade de zahpr, arome de vanilie şi rom şi coajă rasă de lămâie. Apoi presăraţi cu nucă din abundenţă.



Poftă bună!

Dacă nu ai o maşină de pâine poţi prepara mucenicii moldoveneşti şi clasic. Găseşti AICI reţeta.

CALENDAR ORTODOX: Povestea tragică a celor 40 de mucenici. TRADIŢII ŞI OBICEIURI

Ingrediente:



- 1 kg de faina

- 3 oua

- 125 gr zahar

- 450 ml lapte

- 2 pliculete drojdie uscata sau 50 gr drojdie proaspata

- 50 ml ulei

- coaja de la o lamaie

- 1 esenta de vanilie.

MUCENICI MOLDOVENEŞTI. Cea mai delicioasă reţetă de mucenici



Pentru sirop:



- 300 ml apa

- 150 zahar

- o esenta de lamiae

- coaja de la o portocala



Pentru decor:



- 200 gr de miere

- 200 gr de nuca macinata.

MUCENICI MOLDOVENEŞTI: Reţetă pentru maşina de făcut pâine



Urmăreşte VIDEO cu reţeta pentru mucenici tradiţionali realizat de Jamila Cuisine.

MUCENICI MUNTENEŞTI CU SCORŢIŞOARĂ

Mucenicii fac parte din traditia bisericeascii ortodoxe. Ii mancam in 9 martie -ziua celor 40 de sfinti, una din cele mai indragite sarbatori din postul Pastelui. In zona de sud a tarii mucenicii se fierb in apa (care aminteste de iezerul in care au fost chinuiti mucenicii), apoi se presara cu nuca si scortisoara.

Este destul de migalos sa facem mucenicii si atunci ii putem cumpara din comert. Nu ne mai trebuie decat 30 de minute sa ii preaparam si ne putem bucura apoi de un castronel delicios.

INGREDIENTE:

3 l apa

500 g zahar

1 lingurita esenta de vanilie

coaja rasa de la 1 lamaie

coaja rasa de la 1 portocala

1 baton scortisoara

1/2 lingurita scortisoara

1/2 lingurita sare

500 g nuci tocate

500 g mucenici copti – la punga, din comert

PREPARARE:

Punem apa la fiert impreuna cu coja de lamaie si portocala, zaharul, batonul de scortisoara, esenta de vanilie si sarea. O lasam pe foc pana se topeste zaharul, apoi strecuram coaja rasa. Punem iar la fiert apa adaugand mucenicii.

Nu vom adauga nuca la fiert pentru a nu inegri zeama. Operatiunea va dura 25-30 de minute. Luam de pe foc si adaugam in oala nuca macinata si 1/2 lingurita scortisoara.

Servim mucenicii intr-un castron, presarand un plus de nuca macinata si un praf de scortisoara.

MUCENICI MOLDOVENESTI, cum se fac, pas cu pas

Ingrediente:



- 1 kg de faina

- 3 oua

- 125 gr zahar

- 450 ml lapte

- 2 pliculete drojdie uscata sau 50 gr drojdie proaspata

- 50 ml ulei

- coaja de la o lamaie

- 1 esenta de vanilie.

MUCENICI MOLDOVENEŞTI. Cea mai delicioasă reţetă de mucenici



Pentru sirop:



- 300 ml apa

- 150 zahar

- o esenta de lamiae

- coaja de la o portocala



Pentru decor:



- 200 gr de miere

- 200 gr de nuca macinata.

MUCENICI MOLDOVENEŞTI: Reţetă pentru maşina de făcut pâine



Urmăreşte VIDEO cu reţeta pentru mucenici tradiţionali realizat de Jamila Cuisine.

RETEŢĂ DELICIOASĂ: Mucenici munteneşti de casă

Ingrediente pentru 6 portii:

500 g faina

200 g nuca macinata

250 ml apa calduta

150 g zahar

50 ml ulei

cateva bete scortisoara

2 pliculete zahar vanilat

coaja de portocala

coaja de lamaie

1 esenta lamaie

1 esenta rom

1 praf sare

Citeşte şi MUCENICI MOLDOVENESTI ŞI MUCENICI MUNTENESTI (FIERTI). Cele mai delicioase reţete de mucenici. VIDEO

Pentru un gust desavarsit puteti incerca sa faceti mucenicii in casa cu aluat de casa. Odata formati, mucenicii muntenesti se lasa la uscat pentru cateva ore sau cel mai bine peste noapte, potrivit jamilacuisine.ro. In felul acesta vor avea timp sa se usuce bine. Se fierb apoi in apa clocotita, cu bete de scortisoara si zahar vanilat pana ce se ridica la suprafata. Nu este bine sa ii lasati sa fiarba prea mult pentru ca trebuie sa aiba si putina textura. Cand mucenicii sunt fierti, se adauga zaharul, nuca si mirodeniile, apoi se opreste focul.

Mucenicii se servesc atat calzi, cat si reci presarati cu nuca si scortisoara. Dupa preferinta, se poate adauga si putina miere.

Citeşte şi MUCENICI MOLDOVENESTI: Secretul gospodinelor a fost aflat. REŢETĂ delicioasă de mucenici

Rețetă de mucenici. Cum faci cei mai buni mucenici moldoveneşti

Mucenicii moldoveneşti se prepară pe data de 9 martie de femeiele din Moldova şi nu numai. Aceşti colăcei glazuraţi şi presăraţi cu nucă se prepară şi în alte zone din România. Mucenicii moldoveneşti au forma cifrei 8, un simbol pentru divinitate şi infinit.



Ingrediente:



- 100 de grame de zahăr alb / brun

- 450 de ml de lapte

- 50 de ml de ulei

- 3 ouă

- 50 de grame de drojdie proaspătă, cumpărată chiar în ziua preparării

- un kg de făină albă

- esenţă de vanilie

- coaja de la o lămâie întreagă.



Mai ai nevoie de 400 de ml de apă, 150 de grame de zahăr, esenţă de vanilie şi coajă de portocală pentru sirop. Pentru decor se foloseşte nucă rasă şi miere, potrivit one.ro.



Mod de preparare: Puneţi toate ingredientele într-un castron şi amestecaţi. Se frământă aluatul de mucenici moldoveneşti cu mâna sau cu mixerul. Ingredientele să fie la temperatura camerei, mai ales laptele. După ce aluatul a crescut, modelaţi mucenicii moldoveneşti în formă de 8 şi ungeţi cu ou înainte de a-i pune la cuptor aproximativ 40 de minute, la 200 de grade. După ce i-aţi scos din cuptor, lăsaţi-i să se răcească, apoi ungeţi cu miere şi adăugaţi nuca rasă.