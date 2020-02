Mugur Isărescu recunoaşte: "Suntem o piaţă de desfacere pentru mărfurile produse în alte ţări. România a ajuns într-o situaţie unică"

"Avem o situație unică în partea asta a Europei. Bulgaria are surplus bugetar. Tot zicem că intră în zona euro. Păi are surplus bugetar, nu deficit mai mare de 3%. Polonia și-a construit bugetul pe anul acesta pe un buget aproape echilibrat. Ungaria are un deficit de vreo 2-3%, dar sub limita de 3%. Are surplus în balanța comercială. Bulgaria are surplus în balanța comercială.

România a ajuns, din păcate, într-o situație unică. Avem cele mai mari deficite și în creștere. Pe deoparte trebuie să ne împrumutăm. Piața internă nu poate oferi sumele necesare. S-a reușit până acum să se păstreze un anumit echilibru, pe de altă parte trebuie să ne adresăm problemei deficitelor gemene cu toată seriozitatea și suntem gata să participăm la o dezbatere serioasă, așa cum a sugerat și președintele republicii", a spus Isărescu, potrivit Hotnews.ro.

Guvernatorul BNR a mai precizat că împrumuturile statului sunt foarte mari, ceea ce e normal sa ne sperie, însă de speriat ar trebui sa fie dimensiunea deficitelor şi a cheltuielilor care se fac nu din veniturile bugetare, ci din aceste imprumuturi.

"Dobânzile au fost rezonabile față de mărimea deficitului pe care îl are România. Deficitul de peste 3% este mare, dar înmulțiți cam cu 5 ca să vedeți cam care este lipsa de bani a bugetului, adică care sunt cheltuielile care se fac nu din veniturile bugetare ci din împrumuturi. Sume foarte mari. În plus, este nevoie să refinanţăm datoria publică, parte din ea ajunge la scadență.

Sumele sunt foarte mari, bineînțeles că ele sperie, dar mesajul meu este următorul și o spun în clar: ar trebui să ne sperie deficitele bugetare, dacă vrem să ne speriem. Dar, deocamdată le putem finanța și adaug că, având în vedere această dimensiune a deficitelor bugetare ale țării, Ministerul de Finanțe a reușit și la sfârșitul anului trecut, și în ianuarie și început de februarie, să se împrumute la dobânzi rezonabile", a mai spus Mugur Isărescu.