Articol publicat in: Life

Muraturi de toamna. Cum sa prepari castraveti bulgaresti

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Iata o reteta de sezon: Muraturi castraveti bulgaresti. Foto: sfatulparintilor.ro Muraturi de toamna. Cum sa prepari castraveti bulgaresti Mod de preparare castraveti bulgaresti 1. Se spala castravetii si se taie la capete. Ceapa se curata si se taie rondele. 2. Se pun in borcanele de 800 gr ceapa taiata rondele, apoi castravetii in picioare. Se adauga 1 lingurita de sare, 2 lingurite de zahar si 5 linguri de otet. Se adauga marar si boabe de mustar. Se completeaza cu apa. 3. Se pun borcanele sa fiarba intr-un vas unde am pus pe fundul lui un prosop de bucatarie, sa nu se sparga la fiert. 4. Se lasa sa fiarba circa 15-20 de minute. Se lasa sa se raceasca, apoi se depoziteaza in camara. Sunt deliciosi. Pofta buna! Ingredientele si cantitatile le gasesti aici: loading...

