Medicul Virgil Musta explică cum pot fi viciate rezultatele testelor: "Eprubetele se pot contamina între ele"

Medicul Virgil Musta a explicat la România TV de ce au apărut situaţiile în care rezultatele unei serii de teste au fost "fals-pozitiv", aşa cum a fost la CFR Cluj.

"Suntem într-o situaţie dificilă din punct de vedere al pandemiei deoarece, în fiecare zi doborâm un nou record al pacienţilor infectaţi iar acest lucru se datoarează faptului că virusul se transmite în comunitate foaret uşor. A apărut o ştire în spaţiul public în care se precizează că 70% din teste pot fi false. Nu! În funcţie de echipamentele medicale care sunt folosite şi de timpul de teste, sensibilitatea şi specificitatea acestor teste este in 70&'% şi 90%. Asta înseamnă că poate da o eroare de 5% sau de până în 30%.

Testele, cu cât sunt mai scumpe, cu atât sunt mai performante. Exista posibilitatea ca în tehnică să se greşească sau să se contamineze eprubetele de la una de la alta pentru că tehnica este foarte dificilă şi trebuie un personal bine antrenat şi calificat. Aici intra şi situaţia de la Cluj. Nici într-un caz nu există ca teste să fie atât de rele încât să dea acele rezultate. Probabil că acolo a fost o problemă de tehnică şi trebuia ca medicul să se sisizeze. Se întâmplă să constaţi că toate probele pe care tu lei-ai făcut sp fie pozitive ceea ce ca statistică este aproape imposibil. Atunci trebuie refăcute pentru că sunt mai multe locuri und ese poate greşi. De asemenea, poate fi o greşeală de transcriere. E posibil ca un angajat să fi scris la toată lumea pozitiv", a declarat medicul Virgil Musta.

CFR Cluj a avut 23 de persoane din club, jucători, antrenori şi angajaţi, ale căror teste fuseseră declarate pozitiv. Toate au repetat testarea şi au obţinut toţi rezultate negative ale infectării cu COVID-19. Nelu Tătaru, a explicat ieri că se pot întâlni situaţii în care rezultatele unei serii de teste PCR pentru depistarea noului coronavirus să fie "fals-pozitive".

"Lucrându-se în serie, există şi o probabilitate ca aceste teste să fie toate la fel, negative sau pozitive. Rezultatul unui test ţine foarte mult de aparat, de reactivi, de partea umană care lucrează. Dacă reactivii nu au fost de o anumită calitate, putem să ne aşteptăm la acest rezultat, mai ales că erau la toate testele care s-au făcut, fals pozitive, prima dată şi negative, a doua oară. Fiecare punct de lucru îşi achiziţionează, în funcţie de aparatul pe care îl are, şi reactivii, şi testele. (n.r. - întrebat dacă nu i se pare ciudată situaţia de la CFR Cluj) Se poate întâmpla. Eu prefer, ca profesionist, să judec un caz sau un rezultat într-un context clinic şi să repet acel test de câte ori e nevoie. Un test la un pacient infectat, care luat în prima sau a doua zi poate fi negativ, dar dacă îl iau după două, trei zile sau a cincea, a şasea zi, cât este perioada maximă de reflecţie, să fie pozitiv", a declarat Nelu Tătaru.

CFR Cluj a susţinut, într-un comunicat, că toate testele efectuate la o clinică privată, care au arătat iniţial că 23 de persoane din club sunt purtătoare ale virusului Sars-CoV-2, au fost "fals-pozitive".

"Ca urmare a ultimelor informatii apărute în presă referitor la cele 23 persoane testate pozitiv de către o clinică privată atât la Bucureşti, cât şi la Cluj-Napoca săptămâna trecută, dorim să facem următoarele precizări:

CFR 1907 Cluj a respectat absolut toate măsurile cuprinse în Protocoalele MTS/FRF/LPF şi toate recomandările venite din partea autorităţilor. Am dat dovadă de transparenţă în relaţia cu autorităţile statului şi ne-am luat toate măsurile de prevenţie posibile pentru a opri răspândirea acestui virus. În urma investigaţiilor şi retestărilor efectuate în ultimele zile s-a dovedit faptul că din totalul de 23 de persoane depistate pozitiv niciuna nu este si nici nu a fost infectată cu virusul SARS-CoV-2, aşadar testele efectuate iniţial au fost fals-pozitive.

Ca urmare a acestei situaţii create, echipa noastră nu a putut disputa meciul cu FC Botoşani duminică, aşa cum era programat iniţial, acesta fiind reprogramat pentru data de astăzi. În următoarele 6 zile, CFR 1907 Cluj va trebui să joace 3 meciuri, toate extrem de importante pentru clubul nostru. E important de menţionat faptul că până astăzi, echipa a fost privată de posibilitatea desfăşurării antrenamentelor, fapt care poate afecta forma băieţilor în aceste meciuri rămase.

De asemenea, faptul că antrenorul principal al echipei noastre, Dan Petrescu, alături de o parte a staff-ului său tehnic nu vor putea fi alături de echipă în următoarea perioadă este un mare handicap al echipei noastre în lupta pentru titlu. Suntem alături 100% de jucătorii şi staff-ul tehnic care au fost testaţi pozitiv şi ne dorim să se însănătoşească cât mai repede pentru a putea să revină alături de echipă.

Toţi cei implicaţi în viaţa echipei: jucători, conducători şi angajaţi, alături de familiile noastre, am trecut printr-o perioadă extrem de dificilă, suntem epuizaţi de eforturile depuse şi de stresul la care am fost supuşi. Am avut oameni profesionişti în jurul nostru cărora le suntem extrem de recunoscători.

Mulţumim mult conducerii şi angajaţilor de la Spitalul de Boli Infecţioase Cluj-Napoca, personal care a dat dovadă de mare profesionalism. Le mulţumim suporterilor care au fost alături de noi în această perioadă grea. Susţinerea lor şi faptul că i-am simţit aproape ne-a dat putere să trecem peste aceste momente dificile.

Vă mulţumim tuturor celor care v-aţi arătat susţinerea faţă de echipa noastră! În următoarea perioadă vom analiza tot ceea s-a întâmplat în jurul echipei în ultimele zile şi vom lua o decizie în acest sens. Acum ne concentrăm la cele trei meciuri rămase de disputat", se arată în comunicatul celor de la CFR Cluj.