Nadia Comăneci, dată afară de Donald Trump. "Te iubesc, dar eşti concediată!" VIDEO

Nadia Comăneci a fost însă eliminată în al doilea episod. Într-un ultim mesaj, Donald Trump i-a spus:"Nadia, sunt un mare fan, te-am văzut învingătoare la Olimpiadă, te-am urmărit câștigând atâtea concursuri. Ești extraordinară. O competitoare la cel mai înalt nivel. Un lider în sport. Dar nu poți fi manager de proiect aici, nu poți conduce echipa mea. Te iubesc, dar ești concediată!".

"Nu cred că meritam să fiu dată afară, puteam fi importantă pentru echipă. Sunt dezamăgită, însă știu că toate premiile vor fi donate în scop caritabil", a spus, la sfârșitul show-ului, Nadia Comăneci.

"Am făcut-o pentru că fiecare participant a avut ocazia să vorbească despre activitatea caritabilă și a existat o sumă de bani ce putea fi donată pentru o cauză de caritate la alegere. Nu știam ce va fi. Am vrut să vorbesc despre Special Olympics. A fost o experiență interesantă, să spunem așa. Știam că vom fi concediați la un moment dat. Dar nu am vrut să fiu primul concediat, așa că din acest motiv am fost al doilea concediat. În timp, a devenit un pic prea ciudat pentru mine și nu m-am văzut în acel gen de mediu", a mai spus, la acea vreme, Nadia Comăneci.