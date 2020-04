Nelu Tătaru, despre noua conducere a Spitalului Judeţean Suceava numită în plină pandemie de coronavirus. "Va comunica strict militar"

"Noua conducere va comunica strict militar. Veţi lua toate informaţiile pe care le va DSP în fiecare zi, având acest acord", a declarat Nelu Tătaru, la Suceava.

Ministrul Sănătăţii a explicat că în prezent sunt internate 324 de persoane la Spitalul Judeţean Suceava, unde doctorul militar col. Daniel Ionuţ Derioiu a preluat funcţia de manager.

Nelu Tătaru, prima reacţie după demisia mangerului interimar al Spitalului Judeţean Suceava: "A considerat că trebuie să facă acest pas"

Ministrul Sănătăţii a explicat că Florin Filip, care şi-a dat demisia miercuri din funcţia de manager al Spitalului Judeţean Suceava, a avut la dispoziţie o perioadă de timp pentru a prelua conducerea unităţii medicale.

"Am văzut că treburile nu merg. Am reevaluat situaţia. Am schimbat managerul. Am avut o reevaluare pe care am făcut-o la o săptămână pentru managerul de la spitaul judeţean Suceava. El încerca oarecum să facă un necesar, nu reuşea. I-am demonstrat că noi am avut încă din 21 prin Unifarm, i-am trimis tot ce îi trebuia. Până în acest moment, există 20.000 de măşti, 5.000 de combinezoane. Ieri a cerut, astăzi a venit Plaquenil pe care-l primisem ieri, 50 de cutii.

A considerat că trebuie să facă acest pas. Am fost pregătiţi cu o echipă nouă şi am căutat o echipă care să poată să pună o ordine şi o rigoare în tot ce se întâmplă", a menţionat Nelu Tătaru.

Întrebat dacă au fost testaţi pentru coronavirus toate cadrele medicale de la Spitalul Judeţean Suceava, ministrul Sănătăţii a afirmat că mulţi medici "sunt în izolare la domiciliu fără să fie testaţi, după cum sunt mulţi care sunt acasă pozitivi".

"În perioada imediat următoare, fiecare şef de secţie va solicita personalului din secţia respectivă să vină pentru a-şi evalua statutul", a afirmat Tătaru.

Ministrul Sănătăţii a afirmat că, în funcţie de ritmul dinamicii pandemiei, în spitale "va fi internată orice patologie care are COVID".

"La gradul de infestare care este în Suceava, nu vor veni doar pentru un singur lucru. Vor avea mulţi dintre ei şi COVID prezent. Suntem într-un scenariu 4 în care fiecare pacient care vine la UPU este suspect din start, având în vedere şi gradul în care personalul medical este infectat, cum este cazul şi aici, şi la Arad şi la Deva şi la Câmpulung", a menţionat Nelu Tătaru.

Nelu Tătaru desfiinţează testarea pentru coronavirus din Bucureşti

Întrebat dacă localnicii din Suceava vor fi testaţi în masă pentru coronavirus, Nelu Tătaru a afirmat că "Ministerul Sănătăţii nu testează populaţia nicăieri".

"În Bucureşti, aţi văzut că este un studiu care a început cu două milioane, pe urmă 10.000, a rămas la 3.500, un studiu epidemiologic pe care-l face Academia Română, profesorul Cercel împreună cu Primăria Capitalei.

Avem un protocol despre cine se testează. L-am extins la orice persoană care are simptomatologie respiratorie fără să fi avut vreun contact sau vreo relaţie cu zonele carantinate sau zonele galbene. Vor fi testaţi şi pacienţii instituţionalizaţi. Vor fi testaţi cei din linia întâi, personalul medical precum şi contacţii contacţilor în ritmul în care avem rezultat pozitiv", a spus ministrul Sănătăţii.