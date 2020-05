Nicolae Bănicioiu: "Vine al treilea val, al pacientilor cu afectiuni noncovid agravante!"

"Al treilea val. Al pacientilor cu afectiuni noncovid agravante!

Am atenționat în mai multe rânduri privind urmările restricțiilor stării de urgență pentru bolnavii cronici, am semnalat situația specială a pacienților cu insuficiență renală, plimbați între spitale pentru ședințele de dializă, am adus în atenție problemele privind accesul la tratament al pacienților oncologici dând exemplul cozilor de la Institutul Oncologic București…

Nicolae Bănicioiu: Cinci milioane de pacienţi cronici au fost ignoraţi. Unii oameni au fost lăsaţi să moară

In unele situații, pentru bolnavii cu maladii grave, lipsa accesului la tratament le-a fost fatală..în schimb, am primit replica de la reprezentanții Ministerului Sănătății ca nu contează o întârziere de câteva săptămâni în evoluția diagnosticului( fals!!!)…doar ca starea de urgență a durat două luni și a fost urmată de bâlbe pentru stabilirea măsurilor din ambulatoriu după instituirea stării de alertă…iată însă că cercetări internaționale contrazic opinia guvernanților noștri.

Un articol apărut in The Guardian prezintă rezultatele cercetărilor Institutului de Cercetare pentru Cancer, subliniind că pandemia va avea „un impact indirect teribil asupra vieții bolnavilor de cancer” pentru lunile următoare iar mii de oameni cu cancer ar putea muri mai devreme, ca urmare a suspendărilor investigațiilor și intervențiilor pe timpul stării de urgență. Autorii studiului au evidențiat că intarzierile la interventii chirurgicale de trei- sase luni afecteaza sansele pacientilor de a mai fi in viata cinci ani mai tarziu.

Descoperirile vin curând după cercetările de la University College London și DATA-CAN care au prezis că 18.000 de oameni ar putea muri în următorul an, ca urmare a întârzierilor în îngrijirea cancerului.Cel putin autoritățile de sănătate din Londra au dispus spitalelor să acorde prioritate intervențiilor chirurgicale și altor tratamente pentru pacienții cu cancer, pe măsură ce revin la furnizarea serviciilor obișnuite complete de servicii în următoarele câteva luni.Situația este dificilă pentru toate sistemele de sănătate din lume dar cel puțin se recunosc problemele și se încearcă găsirea unor soluții...aș vrea să văd și la noi mai puțină indiferență și mai multă responsabilitate ...", a scris Nicolae Bănicioiu pe Facebook.