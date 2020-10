Nicolae Bănicioiu: "E de neimaginat că cineva a pus aşa ceva la cale. Poate denunţătorii fug de răspundere penală"

"Am vazut si eu dosarul acum, ieri si azi, cand a fost trimis la parlament. Si eu am fost surprins sa citesc ca a fost o tentativa de flagrant si s-a speculat acea slabiciune a mea pentru dulciuri. Nu e o fabulatie, pentru mine e ciudat modul in care s-a incercat o provocare de genul asta.

Nici macar nu e de imaginat, e o surpriza ca cineva a pus la cale asa ceva. Sunt lucruri pe care doar Dumnezeu le poate intelege, nu exista niciun element concret, din ce am citit eu.

Eu am renuntat la candidatura tocmai pentru ca nu vreau sa se interpreteze in niciun fel ca as vrea sa opresc sau sa influentez ancheta. Vreau sa se afle cat mai repede ce s-a intamplat acolo. In ultimii 5-7 ani nu s-a intamplat nimic, iar acum a aparut interesul. Nu sunt verificati denuntatorii, poate fug de o raspundere penala. De aceea am luat decizia sa nu candidez, pentru ca nu vreau sa pun pe nimeni in dificultate. Vreau sa ma duc eu direct si sa-mi demonstrez nevinovatia. In romania sunt crezuti denuntatorii, desi nu au nicio proba la dosar.

Nu mi-e teama, tocmai de-asta am luat decizia de a nu candida. Vreau sa vad ce a determinat acesti oameni sa ajunga la un nivel atat de jos. Eu nu aveam cum sa-l influentez pe domnul Nicolaescu.", a spus Bănicioiu.

