Niculae Bădălău, jigniri la adresa Diasporei: 700.000 sunt legali, restul sunt fetele alea de le duc ăştia VIDEO

„Ei (Diaspora - n.r.) au 700.000 de oameni care au domiciliu, pașapoartele alea cu domiciliu, care-s legali. Restul până la 3-5 milioane, că se vehiculează tot felul, sunt fetele alea de le duc ăștia”, a declarat Niculae Bădălău, potrivit unei înregistrări făcute de publicația Giurgiu Acid.

În vara anului trecut, a apărut o înregistrare video de la o nuntă la care un cântăreț de manele urează sănătate „pentru nașul Nicu Bădălău și pentru tot PSD-ul", după care a cântat o manea cu „să vină Diaspora, că noi ne pi**m pe ea".

Niculae Bădălău revine cu precizări după scandalul stârnit de declaraţia că Diaspora românească este formată din 700.000 de români cu domiciliu în străinătate, restul până la 3-5 milioane fiind „fetele alea de le duc ăștia". Liderul PSD Giurgiu susţine că nu a greşit cu nimic, declaraţia sa fiind scoasă din context.

"Eu cred ca intr-o democratie poti sa spui ce gandesti. Din cei 5 milioane sau cati sunt, sunt si oameni care nu ne fac cinste. Incalca legile tarilor respective. Chiar am vazut si la dvs reportaje vizavi de subiectul asta. Eu nu am generalizat. Nu incercati sa interpretati altfel", a declarat Bădălău, la Antena 3.

"Exprimarea nu e nefericita. E scoasa din context. Eu ii respect pe marea majoritate (a romanilor din diaspora, n.r.). Daca s-a inteles altceva decat ce am vrut sa spun, regret. Nu mi-a placut niciodata demagogia. Lucrurile ar trebui spuse corect. Discutia este cu totul si cu totul scoasa din context", a mai precizat fostul ministru.

Nu este singurul lider PSD care face astfel de declaraţii halucinante. "România are trei milioane de oameni din forța activă în occident, dintre care un milion fierari-betoniști, zidari, lucrează prin Europa. Au poate 1.500 euro salariu, de banii astia copiii se fac golani acasă și nevastă-sa curvă. De 700 de euro vin acasă jumătate", declara Ioan Rus, pe atunci ministru de Interne.

Preşedintele organizaţiei judeţene a PSD Giurgiu, senatorul Niculae Bădălău, a declarat vineri, în cadrul unei conferinţe de presă, că a intrat în echipa de conducere a PSD la nivel central ca urmare a rezultatelor obţinute în teritoriu şi că nu înţelege poziţia preşedintelui organizaţiei municipale Giurgiu a PSD, primarul Nicolae Barbu, care a spus că îşi dă demisia din partid dacă Bădălău va mai face parte din conducerea formaţiunii.



"Vă explic ce a fost la CEx pentru că l-am văzut şi pe Barbu că avea o problemă cu poziţia mea în Cex şi că nu luasem de la el mandat cum trebuie să gândesc. De acum mi-am notat şi o să-l întreb tot timpul cum trebuie să votez acolo sau ce trebuie să susţin. La CEx a fost o analiză a rezultatelor şi cu măsurile ce se impun. Au reieşit trei propuneri, una în care să facem Congresul ordinar în februarie cu alegeri pe toate planurile, a doua a fost a mea în care am spus că, totuşi, să nu ne mai canibalizăm, în sensul că să-i dăm pe brânci pe conducători afară, şi doamna Dăncilă să rămână interimar până la Congres, dar să nu candideze şi a treia propunere să-şi dea demisia. S-au supus la vot toate variantele şi a câştigat a treia propunere în care trebuia să-şi dea demisia", a declarat Niculae Bădălău.



El a menţionat că echipa de conducere interimară a partidului rezultată în urma şedinţei CEx este una bună.



"Consider că ceea ce a hotărât CEx este un lucru bun. Marcel Ciolacu îmi e prieten foarte bun şi e un tânăr care pleacă din administraţia locală, are experienţă, Stănescu, secretarul general, e un om înţelept şi conducerea colectivă este la modul că sunt incluse judeţele care au câştigat şi câte un reprezentant din regiunile de dezvoltare. Am văzut că eu am vrut secretar general, nu am vrut nimic, am intrat în echipa de conducere ca urmare a rezultatelor şi aici o să se supere probabil domnul Barbu că a zis că îşi dă demisia din partid dacă mai intru la conducere, dar asta e viaţa, uite, ce să fac!? Aceasta e echipa până la Congres", a completat Niculae Bădălău.



El a mai spus că Barbu a fost plecat în campania electorală, atât la primul tur cât şi în cel de-al doilea tur, în Turcia, respectiv în Madagascar, şi "poate a avut febră". Bădălău a mai menţionat că îl enervează ce a putut să spună despre el primarul Nicolae Barbu, dar nu va cere excluderea acestuia din organizaţie.



În urmă cu două zile, Nicolae Barbu a declarat în cadrul unei conferinţe de presă că nu se mai regăseşte în PSD dacă Niculae Bădălău va mai face parte din conducerea partidului pentru că municipiul nu ar fi primit la fel de multe fonduri comparativ cu celelalte localităţi din judeţ, ultimele alegeri la nivel judeţean nu au fost organizate în mod statutar, dar şi pentru că "degeaba câştigi voturi într-un judeţ" dacă prin ceea ce faci "pierzi un milion de voturi din diaspora".