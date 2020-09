Nicuşor Dan: "E incredibil faptul că PSD a încercat să fraudeze votul. Aşa ceva trebuie penalizat sever"

În urma conflictului care s-a creat la sectorul 1, după ce Clotilde Armand a acuzat PSD-ul că a fraudat voturile, Nicuşor Dan a reacţionat pe pagina sa de Facebook, spunând că voturile trebuie numărate corect şi că această fraudă trebuie penalizată.

"Așa cum am spus în seara alegerilor, toate voturile trebuie corect numărate, astfel încât rezultatele oficiale să reflecte exact voința bucureștenilor. E incredibil faptul că PSD a încercat să fraudeze votul în București, inclusiv prin falsificarea de procese verbale. Așa ceva trebuie penalizat sever și sunt alături de colegii mei din PNL și USR PLUS, care solicită renumărarea voturilor acolo unde există suspiciuni de fraudă. Reamintesc că PSD a încercat și alte metode de a frauda alegerile, inclusiv prin difuzarea de publicitate pentru „realizările" Primăriei Generale conduse de Gabriela Firea, inclusiv în ziua alegerilor, inclusiv după ce Biroul Electoral Municipal a constatat ilegalitatea acestui gen de publicitate. PSD trebuie să știe că nu are voie să fure! Iar dacă totuși o face, să știe că nu-i lăsăm să scape nepedepsiți!", spune Nicușor Dan, pe pagina de Facebook.

Șeful Poliţiei Sectorului 1, comisar-şef Ionuţ Dana, a anunţat marţi că un bărbat a fost prins cu 473 de procese verbale în urma alegerilor locale de duminică şi că bărbatul respectiv era înscris pe lista electorală a unui partid politic la rubrica de consilieri locali.

"În continuare, efectuăm cercetări prin Secţia 4 Poliţie, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, pentru infracţiunea prevăzută de art. 391 privind falsificarea de documente şi evidenţe electorale", a declarat Ionuţ Dana.

Europarlamentarul Clotilde Armand, candidat la Primăria Sectorului 1, a anunţat marţi că va solicita Parchetului General să preia ancheta despre situaţia de la Biroul Electoral al Sectorului 1.