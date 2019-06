Nicuşor Dan, despre Codul administrativ: E nepotrivit ca această reglementare să fie dată prin OUG

Proiectul OUG privind Codul administrativ al României a fost pus în dezbatere publică de Guvern la sfârşitul săptămânii trecute.



"Ca formă, pentru o lege aşa importantă care reglementează tot ce înseamnă administraţie publică în România, este nepotrivit ca această reglementare să fie dată prin ordonanţă de urgenţă. Trebuie să avem o dezbatere în Parlament. Nu înţelegem care este urgenţa, probabil continuă starea de ilegalitate la cele 22 de companii municipale din Bucureşti, care în situaţia în care OUG trece şi deciziile cu privire la patrimoniu pot fi luate cu majoritate simplă pot fi introduse în legalitate de majoritatea PSD-ALDE din Consiliul General", a declarat deputatul Nicuşor Dan, la Parlament, scrie Agerpres.



El a explicat că, în urmă cu un an, când Codul administrativ a fost adoptat de Parlament, a sesizat cinci probleme mari, iar o mare parte dintre acestea au rămas.



"Prima problemă mare este majoritatea simplă şi nu de două treimi cu care se iau deciziile cu privire la patrimoniu, mai puţin transferul de drept de proprietate - exemplu tipic cele 22 de companii municipale ale doamnei primar Firea în care a reuşit să angajeze câteva mii de angajaţi. Acest lucru nu e bun pentru că duce la o instabilitate administrativă. (...) A doua chestiune - delegarea de atribuţii - primarul nu mai semnează. Sunt în situaţia în care primarul are cea mai mare putere, vrea să dea un act cu potenţialul de a fi ilegal, pune presiune pe director, directorul semnează şi primarul nu răspunde. A treia chestiune - pensiile speciale care rămân exact cum au fost, în forma pe care Parlamentul a aprobat-o în urmă cu un an. (...) Vestea bună este că Guvernul face un pas înapoi în ceea ce priveşte chestiuni de legalitate - statutul prefectului. Prefectul conform Constituţiei este cel care verifică legalitatea emiterii actelor administrative, în legea votată cu un an în urmă prefectul devenea politic", a precizat Nicuşor Dan.