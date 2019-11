Nicuşor Dan şi-a lansat Programul pentru Bucureşti, cu care vrea să candideze la Primăria Capitalei

Site-ul de campanie include viziunea lui Nicuşor Dan în ceea ce priveşte soluţionarea problemelor legate de sistemul centralizat de încălzire, mobilitate urbană, poluare, consolidarea clădirilor cu risc seismic, infrastructura de sănătate, de educaţie şi servicii sociale.

"Trebuie să facem din Bucureşti un oraş în care oamenii să aibă bucuria de a trăi. Trebuie să facem din Bucureşti un oraş prietenos cu copiii, pentru că el nu este. Trebuie să facem din Bucureşti un oraş al îmbătrânirii decente, pentru că nu este, în momentul acesta. Trebuie să îmbunătăţim considerabil activitatea culturală a acestui oraş şi trebuie să facem din cartiere locuri în care oamenii, după ce ajung de la muncă, să aibă tot ce le trebuie pentru a avea o viaţă completă, să nu trebuiască să vină în centru, ca să vadă o piesă de teatru, de exemplu", a declarat Nicuşor Dan marţi.

Nicuşor Dan a subliniat că trebuie soluţionat "dezechilibrul financiar" din administraţia publică a Bucureştiului, astfel încât sume importante să fie orientate spre dezvoltarea oraşului. Deputatul independent a arătat că, în vederea unor decizii raţionale ale administraţiei, trebuie construite bazele de date urbane, care să se afle la baza acestor hotărâri.

"Pe termen mediu şi lung, trebuie să fim ambiţioşi şi să avem o perspectivă despre cum să punem oraşul acesta pe harta lumii. Trebuie să facem din Bucureşti un centru regional în IT şi industrii creative, trebuie să facem din Bucureşti o destinaţie de business obligatorie în Europa, trebuie să facem din Bucureşti un centru regional cultural, un centru regional academic (...) şi un important oraş turistic în Europa", a spus el.

Dan a declarat că se consideră "persoana cea mai potrivită" pentru a fi candidatul Opoziţiei la Primăria Capitalei şi îl recomandă în acest sens "cei aproape 15 ani de luptă pentru acest oraş", cele 180.000 de voturi pe care bucureştenii i le-au acordat în urmă cu trei ani şi un sondaj de opinie, realizat în luna august, care îl indica drept "candidatul Opoziţiei cu cea mai mare intenţie de vot a bucureştenilor".

El a reamintit că, în octombrie 2019, cu 86% din voturile exprimate, membrii USR Bucureşti au votat pentru susţinerea candidaturii sale.

"La începutul anului, când mi-am anunţat candidatura la Primăria Municipiului Bucureşti, am spus că Opoziţia trebuie să aibă un candidat unic împotriva Gabrielei Firea. Ce se întâmplă în ultimele luni dovedeşte că am avut dreptate. Vedem sume uriaşe din bugetul public care merg către o campanie de imagine a actualului primar general. Prin urmare, Opoziţia trebuie să fie unită ca să înlăture această administraţie. (...) Vă anunţ că am continuat discuţiile cu partidele de Opoziţie şi sunt optimist că acestea au înţeles ce doresc bucureştenii şi că vom avea un candidat unic al Opoziţiei la Primăria Capitalei", a precizat Nicuşor Dan.

Deputatul independent a enumerat printre cele mai importante realizări ale sale Şcoala Normală Superioară Bucureşti, lupta pentru un oraş durabil, precum şi înfiinţarea "unui altfel de partid în România, când visul acesta părea iluzoriu".

Alături de el s-au aflat deputaţii USR Cosette Chichirău şi Stelian Ion, care vor să candideze pentru Primăriile Iaşi şi Constanţa şi care şi-au exprimat susţinerea pentru Nicuşor Dan.