Noi victime descoperite după cutremurul din Albania. Bilanţul a ajuns la 49 de morţi. Un reportaj realizat de echipa România TV

Tragedia din Albania a distrus o comunitate întreaga. Autoritatile din Tumane au inceput sa demoleze toate cladirile afectate in urma cutremurului.

Agoniseala de-o viaţă a oamenilor a fost înghitită sub tone de moloz. Grav este ca aici au murit mai multe persoane, au fost prinse sub daramaturi, iar acum rudele isi conduc mortii pe ultimul drum. Este disperare fara margini, pentru cei care au trait in acesta zona, oamenii nu doar ca au ramas fara cei dragi, au ramas si fara locuinta, fara bunuri, fara bani, fara documente, practic in acest moment viata lor este pusa la pamant.

Urmăriţi un reportaj realizat de echipa România TV formată din Costi Soare și Ionuț Samoilă, din infernul din Albania.