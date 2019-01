NOVAK DJOKOVIC - RAFAEL NADAL LIVE VIDEO ONLINE STREAMING EUROSPORT. Finala Australian 2019 online

NOVAK DJOKOVIC - RAFAEL NADAL LIVE VIDEO ONLINE STREAMING EUROSPORT. Novak Djokovici și Rafael Nadal și-au câștigat într-un mod categoric partidele din semifinale, liderul mondial trecând ieri de Lucas Pouille, iar duminică se vor duela pentru trofeu.

De la finala masculină se așteaptă multe, având în vedere felul în care au decurs partidele din penultimul act. Două demonstrații de forță și de tenis. Joi, Rafael Nadal l-a întristat pe Stefanos Tsitsipas, iar ieri Novak Djokovici a dispus de Lucas Pouille cu 6-0, 6-2, 6-2.

Sârbul și spaniolul se vor confrunta duminică pentru a cincizeci și treia oară într-una dintre cele mai interesante rivalități ale tenisului actual. „Nadal a jucat impresionant pe tot parcursul turneului, nu a pierdut niciun set, a arătat la fel de bine pe hard cum era în trecut. Nici eu nu am evoluat rău în ultimele săptămâni și cred că finala vine la momentul potrivit pentru amândoi. Sunt sigur că ne vom distra de minune pe teren", a spus Nole.

NOVAK DJOKOVIC - RAFAEL NADAL LIVE VIDEO ONLINE STREAMING EUROSPORT. "MECIURI ÎN CARE E NEDREPT SĂ FIE UN SINGUR CÂȘTIGĂTOR"



Este a doua finală pe care cei doi o dispută la Melbourne, după cea epică din 2012, un meci care a durat 5 ore și 53 de minute. "Pot să promit un singur lucru acela că vom dat tot ce avem și că oamenii se vor putea bucura. Desigur, un meci împotriva lui Rafa necesită o altă abordare tactică. E cel mai mare rival al meu, am jucat multe meciuri epice unul împotriva celuilalt, normal că finala din 2012 este cea care iese în față. Să sperăm că de data aceasta nu vom mai stat atât de mult pe teren. dar sunt sigur că vom avea o finală bună", a adăugat liderul mondial.

Ultima confruntare dintre cei doi a avut loc anul trecut la Wimbledon, în semifinale, când Djokovici s-a impus cu 10-8 în decisiv. „Mă bucur de un meci cu Rafa, dacă îl câștig. Sigur semifinalele de anul trecut de la Wimbledon și finala de aici din 2012 sunt meciurile care-mi vin acum în minte când este nedrept să existe un singur câștigător. Meciuri în care ne-am împins unul pe altul dincolo de limită". a concluzionat Djokovici. Rafa are în palmares un trofeu la Australian Open și 14 în total, iar Nole șase la Melbourne și 14 în total.

„Rafa și-a îmbunătățit serviciul, are o mișcare ușor diferită. Cu toate celelalte calități ale jocului său, acum are și acest avantaj și obține ușor unele puncte, asta înseamnă că acum e mai greu de jucat împotriva lui. De aceea a avut și un asemenea succes în acest turneu cu schimburi mai scurte. Își asigură primul punct cu serviciul, astfel economisește energie, și poate pune mai mult la retur. Va fi interesant!"

Novak Djokovici

NOVAK DJOKOVIC - RAFAEL NADAL LIVE VIDEO ONLINE STREAMING EUROSPORT. POVEȘTI DESPRE FINALA DIN 2012

Sârbul şi spaniolul îşi vor disputa trofeul de la Melbourne pentru a doua oară. În 2012, cei doi au oferit o finală epică, în care Djokovic s-a impus după cinci seturi şi cinci ore şi 53 de minute de joc. 5-7, 6-4, 6-2, 6-7, 7-5 a fost scorul în favoarea lui Novak Djokovic după cel mai lung meci din istoria confruntărilor cu Nadal.

Nadal are un singur trofeu la Australian Open, în 2009, şi alte trei finale pierdute, în 2012, 2014 şi 2017.

Şi ultimul meci direct dintre cei doi a fost de neuitat. Djokovic a învins tot după cinci seturi cu 6-4, 3-6, 7-6, 3-6, 10-8, după cinci ore şi 15 minute de joc, în semifinalele Wimbledon 2018.

Va fi a opta finală de Grand Slam între numărul 1 şi numărul 2 mondial. Nadal s-a impus de patru ori, iar Djokovic în trei rânduri. Ultimul duel dintr-o finală de Grand Slam a fost la Roland Garros 2014, când Nadal a învins în patru seturi, 3-6, 7-5, 6-2, 6-4.

Novak Djokovic - Rafael Nadal LIVE VIDEO, finala Australian Open | Declarațiile lui Nole

"Nadal este cel mai mare rival din întreaga mea carieră. Ceea ce pot promite este că vom da amândoi totul pe teren. Am jucat de multe ori contra lor, au fost multe meciuri epice, cum ar fi cel din 2012, care a durat aproape şase ori (n.r. finala Australian Open 2012, câştigată de Djokovic). Sper că de aceasta dată nu va fi atât de lung jocul", a glumit sârbul, lider al clasamentului ATP.

Novak Djokovic - Rafael Nadal LIVE VIDEO, finala Australian Open | Nole, la un meci distanţă de recordul trofeelor la Australian Open

Tenismanul în vârstă de 31 de ani are deja 14 trofee de Grand Slam în carieră, şase dintre ele la Australian Open, în 2008, 2011, 2012, 2013, 2015 şi 2016.

Dacă îl va învinge în finala de duminică pe Rafael Nadal, Djokovic va stabili un nou record de titluri la Melbourne. Sârbul împarte momentan recordul cu Roy Emerson şi Roger Federer, care au şi ei câte şase trofee.

Novak Djokovic - Rafael Nadal LIVE VIDEO, finala Australian Open | Rafa, metamorfozat în "Terminator"!

Rafael Nadal arată mai dominant ca niciodată pe hard şi s-a calificat în a 25-a finală de Grand Slam (17 câştigate), după un meci fără istoric: 6-2, 6-4, 6-0 cu Stefanos Tsitsipas. La final, numărul doi mondial a analizat partida, dar şi modul în care a ajuns în ultimul act.

După victoria în faţa lui Federer, Tsitsipas a evoluat entuziasmant şi cu Bautista Agut, astfel că Rafa avea toate motivele să se aştepte la o replică dură. Nu a fost aşa, parţial şi din cauza oboselii adversarului. Dar, per total, Rafa a fost într-o altă ligă faţă de adversar, astfel că nu poate fi altfel decât fericit pentru a cincea sa finală la Melbourne.

"A fost un meci grozav pentru mine, nu am lăsat nimic la voia întâmplării. E ceva deosebit aici care mă provoacă, mă motivează. Îmi place să joc aici", şi-a început Rafa discursul, în uralele publicului, pentru ca apoi să explice faptul că odihna dinainte de turneu a fost cheia unui parcurs atât de lung: "Acum câteva săptămâni, când eram accidentat, am luat o decizie bună să nu joc la Brisbane. A fost o hotărâre dificilă, dar am preferat să mă recuperez şi să exersez. Şi se simte asta în jocul meu".