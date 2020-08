Fata lui Emi Pian urma să facă nuntă de 200.000 de euro în week-end. Izabela se recomandă "cea mai puternică vrăjitoare din Europa"

Emi Pian, pe numele său Florin Mototolea, 39 de ani, trebuia să fie socru mic în acest week-end. Fiica sa urma să se căsătorească cu un tânăr pe nume Constantin, cu care avea o relaţie de câţiva ani. Evenimentul se anunţa opulent şi fastuos, aşa cum e tradiţia ţigănească, Emi Pian plătind deja peste 200.000 de euro. Pentru că petrecerea să fie una reuşită, la eveniment ar fi trebuit să cânte cei mai de seamă manelişti. Din păcate, aceştia vor fi prezenţi la înmormântarea de vineri a lui Emi Pian.

Izabela, fiica lui Emi Pian, a leşinat atunci când a aflat de moartea fulgerătoare a tatălui ei. Cei doi au avut o relație extrem de apropiată, iar interlopul i-a oferit fiicei absolut tot ceea ce și-a dorit.

Izabela este vrăjitoare și citește în cărți de tarot, iar afacerea pe care o are în acest sens pare una de succes. Fiecare live făcut de ea este urmărit de numeroși internauți, dornici să afle ce le rezervă astrele. Fiica lui Pian se descrie pe pagina sa de pe o rețea socială drept "cea mai puternică, cunoscută și mediatizată vrăjitoare din Europa" şi promite să rezolve orice problemă, de la orice distanță.

"Rezolv orice problema de la orice distanță ! Sa zicem ca sunteti un cuplu perfect, va iubiti, va idolatrizati, v-a mers totul bine ani de-a randul, ati facut totul impreuna si dintr-o data apare o schimbare, o racelala unul de celalalt. Ajungeti ca doi straini sub acelasi acoperis. Atunci incep semnalele de alarma. Persoanele care cred in aceste lucruri pot sa-si salveze casnicia, cele care nu cred, pana la urma isi dau seama. Dar e posibil ca asta sa se intample prea tarziu. Uneori pierzi persona iubita si aceasta ajunge in mainile celei care a facut sa va despartiti si e foarte greu sa o mai aduci inapoi. Dandu-ti seama si venind la vrajitoarea de magie alba poti sa-l aduci inapoi", scrie Izabela pe pagina sa de Facebook.