O femeie de 34 de ani a murit după ce a combinat două produse de curăţat

Tragedie în Anglia care ar putea avea loc oricând şi în România. Mama Celiei este inca socata dupa decesul fiicei sale care s-a prabusit in timp ce curata podeaua baii, dupa ce a inhalat vapori de la inalbitor.

Celia Seymour a inhalat vapori de la inalbitor in timp ce spala podeaua din baie.

Fanara a inceput sa aiba dificultati de respiratie cand a terminat de spalat si a trebuit sa fie dusa la spital, relateaza My London, citat de fabricatinromania.info. Vaporii rezultati i-ar fi produs tinerei un atac de astm sever, care i-a si provocat decesul.

Celia, care era cunoscuta sub numele de Leah Seymour, a fost managerul Atlantico Hand Hand Wash, in Betchworth, in Surrey. Proprietarul spalatoriei auto a spus ca domnisoara Seymour, care lucrase acolo timp de cinci ani si cu el timp de opt, facea parte din familie.

Julie, mama tinerei a spus ca serviciul de pompieri a confirmat cele doua produse de curatare – inalbitor si altul care ar fi putut fi curatator de toaleta – au reactionat, producand un gaz si declansand un atac sever de astm.