Oana Lis a intrat în carantină! Anunţul pe care l-a făcut în urmă cu câteva ore

Soţia lui Viorel Lis s-a fotogarfiat într-un restaurant din Bucureşti şi a postat imaginea pe Internet. "Breaking news!!! Eu sunt in carantina la Isoletta!! Revin cu detalii!!! Detalii picante!!", a scris Oana pe pagina sa de Facebook.

Viorel Lis, fostul primar al Bucureștiului, şi-a făcut testamentul

În prezent, Viorel Lis se simte foarte bine în comparație cu lunile trecute, în care a întâmpinat tot felul de probleme medicale, iar în urmă cu câteva săptămâni chiar a leșinat pe stradă. În tot acest timp, fostului edil al Capitalei i-a fost alături soția lui, iar acum el poate să o însoțească din nou la evenimentele mondene.

Potrivit fostului politician, și-a făcut deja testamentul în care se regăsește o moştenire de la ţară. Și asta pentru că singurul apartament pe care îl deținea l-a făcut deja cadou soţiei sale, Oana Lis.

Deși au existat multe zvonuri potrivit cărora Viorel Lis ar fi furat și înșelat în timpul mandatului de primar, acesta neagă informațiile. În timpul declarațiilor, fostul primar al Bucureștiului a spus că își dorește enorm să se împace cu rudele cu care nu are o relație bună.

“Când va fi să mor, o să mor cu sufletul împăcat. Nu am minţit, nu a furat, nu am înşelat. Îmi doresc ca pe viitor să am o relaţie mai bună cu rudele. În momentul de faţă aproape toate rudele mă urăsc, m-am îndepărtat de rudele mele”, a mărturisit Viorel Lis.