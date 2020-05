Oana Lovin, protestatara cu sparanghel: "Acest linşaj pentru mine e benefic şi vă mulţumesc. Sunt liberă, nu mai am nicio problemă"

Protestatara împarte actorii conspiraţiei împotriva sa în trei categorii şi li se adresează pe rând. Începe cu iniţiatorii, care, în opinia sa, sunt "serviciile", apoi reţeaua de distribuţie, adică influenceri şi oameni de presă, iar ultimii sunt consumatorii.

"S-au strâns ei, generalii plus civilii, au făcut o strategie, au împachetat trei fake news-uri şi le-au dat drumul pe piaţă. Măi servicii, eu am un respect considerabil pentru uniforme, dar ăştia chiar nu au altă treabă de făcut? Păi aţi terminat cu traficul de carne vie? Pe Cumpănaşu l-aţi liniştit, am înţeles, i-aţi dat un post la Orban şi nu mai zice nimic, nici de clanuri, nici de ce s-a întâmplat cu Dincă...

Domnule, tot spunem că ne atacă ruşii, din cauza lor suntem unde suntem, ruşii scot lumea în stradă. Mă nene, nu prindeţi şi voi vreun rus de-ăsta? Că mă gândesc că astea le fac prin oameni. Că nu ne manipulează şi ne strică economia telepatic.

O altă nebunie, că acolo eram cu 5g , cu vaccinul cu covidul... Oameni buni, eu nu discut despre aceste teme. Nu le stăpânesc şi consider că e periculos dacă nu eşti specialist. Ce fac eu pe aceste teme mă priveşte direct pe mine şi nu vreau să influentez câtuşi de puţin pe nimeni. Sunt subiecte periculoase si nu vorbesc despre ele.

Acest linșaj pentru mine e unul benefic şi vă mulţumesc, pentru că aveam o semi-frică şi o piatră pe inimă, pe care nu o mai am. Sunt efectiv liberă. Sunt liberă şi nu mai am nicio problemă. Acum mă ştiţi, cu bune, cu rele, asta este. Nu suntem fără de păcat, nu suntem perfecţi şi e minunat aşa cum e", a încheiat Oana Lovin, făcând referire la imaginile apărute în spaţiul public, din care reiese că aceasta ar practica videochatul erotic.

