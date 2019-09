Olguţa Vasilescu, atac dur pe Facebook: "Rămâne cum am stabilit: ai fost şi ai rămas o râmă!"

"Unei râme... Un individ mărunt cu pretenții mari a plătit împotriva mea un text pe Facebook ca să îi arate lui Iohannis cum îi ia el "bărbătește" apărarea. Chiar si plătită, sponsorizarea nu trece de vreo douăzeci de distribuiri, iar textele lui, deși se visează ministru, nu trec de mai mult de 20 de like-uri de obicei. Bineînțeles, comentariile la postare duc la presupuse momente bahice în ceea ce mă privește. Ca să ne înțelegem, ȘTIU că omul, care se vedea primar la Craiova acum câțiva ani, plătea postaci care să scrie că din cauza mea s-a închis spitalul de Urgență, fiindcă aș fi ajuns acolo în comă alcoolică. Orice om zdravăn la cap înțelege că dacă s-ar fi întâmplat asta, aș fi fost pe toate televiziunile naționale, ar fi aflat toate cadrele medicale din spital care sunt vreo câteva sute și nu doar zvonacii lui plătiți de la partid. Știam asta și când partidul lui a intrat în opoziție și a venit să mă roage să îi păstrez nevasta, pe care o făcuse directoare, în funcție. I-am zis că noi nu am venit chitiți să dăm afară angajați sau directori, așa cum a făcut Boc într-o noapte", a scris Lia Olguța Vasilescu pe Facebook.

Lia Olguţa Vasilescu, atac dur la adresa lui Klaus Iohannis. "Neamţule care te dai oltean, ţi-a plăcut?"

"Mai recent, mi-a transmis printr-o cunoștință, eu ministru fiind și femeia oarecum în subordinea mea, ca mă roagă sa o destitui din funcție, de data asta. Nu vă inchipuiți că, între timp, aflase că nu e bine să umpli sectorul bugetar cu neveste și își schimbase principiile. Nu! O găsise pe doamnă cu un oarecare amic de familie în ipostaze de nediscutat în public. Și îmi transmitea că mai bine mor copiii de foame decât să rămână fosta consoartă pe funcție. I-am transmis, la rândul meu, că rolul meu nu e să sancționez nevestele care pun coarne și că, dacă își vede de slujba ei, nu am nimic cu ea. Acum revine râma cu invectivele, "îmbărbătat" de procentele electorale si mă trage la raspundere pentru ce aș fi făcut sau nu prin Craiova. Am un singur mesaj pentru tine, râmă: nici tu nici colegii tăi de partid nu puteți arăta, în județul Dolj și în Craiova, măcar o lacră de gard văruită de voi in ultimii 30 de ani! Nu mai vorbesc că ați avut doi ministri la Transporturi, din județ, plus șeful de partid, care nu au facut un centimetru pătrat de asfalt! Rămâne cum am stabilit: ai fost și ai rămas o râmă!", a mai scris Olguța Vasilescu.

Mesajul pare a-i fi adresat lui Ionuț Stroe, care are o postare pe Facebook în care-i spune Liei Olguța Vasilescu că "Incredibil tupeu la pesediști! Avea dreptate președintele Iohannis: PSD face autostrăzi doar din pix. Și aș adăuga: și le fac doar din gură. Doamna Olguța Vasilescu speră că scandalul îi va salva. Dar nu și de asta. Până aici!".