Olguţa Vasilescu, atac la Guvernul Orban: Poşta intră în faliment dacă nu mai distribuie pensiile. Pregăteşte privatizarea CEC

"Incompetența ministrului Baubau, Violeta Alexandru, incepe sa ma sperie! Vrea sa rezilieze contractul intre Casa Nationala de Pensii si Posta Romana pentru plata pensiilor. Pe lângă faptul ca ar falimenta Posta, companie de interes național și strategic, nu exista alternativa pentru plata tuturor pensiilor. Nicio firma privata nu are capacitatea de a distribui pensiile in orice satuc din Romania unde pensionarii nu au card si unde nu exista bancomate. Aceasta alternativa mi-a fost sugerata si mie cat timp am fost ministru, dar am trimis la plimbare indivizii care au avut tupeul sa deschida gura pe acest subiect. Se pare ca noua putere e foarte deschisa, insa... Motivul? Cica postasii ar fi PSD-isti! Incredibil!!! Ce obsedati penibili!", a scris Lia Olguţa Vasilescu, pe Facebook.

Olguţa Vasilescu acuză Guvernul PNL că face "pregatiri pentru privatizarea CEC"

"De la Orban am aflat si aberatia ca destituie directorul CEC Dolj, pe care l-am fi pus noi, liderii PSD Dolj, sa intarzie pensiile sau sa le dea in doua transe. Trecand peste faptul ca asemenea lucruri s-au mai intamplat si pe vremea noastra, din cauza lipsei de lichiditati sau peste faptul ca niciunul dintre liderii PSD Dolj nu are habar cine e director la filiala CEC, fiindca noi nu am schimbat niciun sef de deconcentrata, ca nu mai vorbesc de portari sau functionari cum fac deja PNL-istii, sunt convinsa ca declaratiile lui Orban se inscriu in seria de pregatiri pentru privatizarea CEC! Imi amintesc ce enervati au fost liberalii, cu Cîțu Apocalipticul in frunte, cand am anuntat ca vom capitaliza CEC-ul, ca sa il transformam intr-o banca importanta a statului!", a mai scris fostul ministru al Muncii.

Avertismentul Liei Olguţa Vasilescu vine după ce ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anunţat că va înlocui Poşta Română ca distribuitor de pensii, în cazul în care se dovedeşte că poştaşii fac campanie electorală în beneficiul PSD.

"Problema mea este să opresc jocul, dacă există, al unor entităţi de interes naţional, în beneficiul PSD. Vom avea o discuţie cu Poşta Română. Vă reamintesc că Dragnea semna protocol de colaborare între PSD şi sindicaliştii din Poşta Română. O spun direct, în problema pensiilor, nu mă feresc să iau decizii în privinţa înlocuirii Poştei Române (cea care distribuie pensiile la poartă) dacă voi constata că, în loc să facă treabă, poştaşii s-au apucat de politică. Despre o singură zi întârziere dacă aud, o singură problemă - îmi va fi de ajuns!", a scris Violeta Alexandru pe pagina sa de Facebook.

Întreg scandalul privind colaborarea Casei Naţionale de Pensii cu Poşta Română a izbucnit după ce preşedintele PNL Vrancea, senatorul Cătălin Toma, a declarat că unii poştaşi din Vrancea, apropiaţi de primarii PSD, fac campanie electorală, spunându-le oamenilor că "nu vor mai fi bani de pensii dacă votează PNL".