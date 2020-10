Ora de iarnă 2020. Cum se schimbă ora în România şi cum afli ora exactă

România trece duminică la ora oficială de iarnă, ora 4.00 devenind ora 3.00, ceea ce va face ca ziua de 25 octombrie să fie cea mai lungă din acest an. CFR Călători a anunţat că schimbarea orei nu modifică mersul trenurilor în vigoare.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, România revine de la ora de vară, care se aplică din ultima duminică a lunii martie, la ora Europei de Est sau Timpul Legal Român. Astfel, începând de duminică, România va avea două ore avans faţă de timpul universal coordonat (UTC).

CFR Călători a anunţat că, începând din 25 octombrie, în activitatea de transport feroviar de pasageri se va trece la ora Europei Orientale, ora 4 AM devenind ora 3 AM.

AFLĂ ORA EXACTĂ A MOMENTULUI AICI SAU AICI

Trecerea la ora Europei Orientale nu modifică mersul trenurilor în vigoare.

”În noaptea de 24/25 octombrie 2020, când ora 4 AM devine ora 3 AM, toate trenurile de călători care au ora de plecare din staţiile de formare după ora 4 AM vor pleca la orele din Mersul de tren în vigoare, respectând ora Europei Orientale. Trenurile de călători aflate în circulaţie după ora 4 AM, ora oficială de vară, vor opri în staţiile din parcurs stabilite, unde vor staţiona până la ora de plecare din orarul în vigoare după noua oră a Europei Orientale, iar trenurile care mai au de parcurs o distanţă scurtă până la staţia finală îşi vor continua mersul până la destinaţie”, a anunţat CFR Călători.

Având în vedere că şi în ţările vecine trecerea de la ora de vară la ora Europei Orientale oficială se face în aceeaşi zi de 25 octombrie 2020, între staţiile de frontieră trenurile vor circula după orele din Mersul de tren în vigoare.

România se află în fusul orar 2, iar Timpul Legal Român se aplică din ultima duminică a lunii octombrie până în ultima duminică a lunii martie, când România trece la ora de vară, iar diferenţa faţă de UTC este de trei ore.

Parlamentul European a decis în martie 2019 renunţarea la schimbarea orei, măsură care ar urma să intre în vigoare din 2021, decizia trebuind însă confirmată şi de Parlamentele naţionale.

Comisia Europeană a realizat, în vara anului 2018, o consultare publică ce a primit 4,6 milioane de răspunsuri, cel mai mare număr de răspunsuri primite vreodată în cadrul oricărei consultări publice organizate de Comisia Europeană. 84 la sută dintre respondenţi au fost în favoarea renunţării la schimbarea sezonieră a orei.

Ţările europene au introdus dispoziţiile privind orarul de vară în secolul trecut pentru a economisi energie.

Începând cu 1980, Uniunea Europeană a adoptat treptat acte legislative care să pună capăt schemelor naţionale divergente în materie de schimbări ale orei. Cu toate acestea, în 2018, scopul schimbării orei a devenit mult mai puţin relevant, existând studii care sugerează că economiile de energie sunt în prezent minore, iar cetăţenii se plâng tot mai mult de efecte negative asupra sănătăţii.

În România, ora de vară a fost introdusă pentru prima dată în 1932, între 22 mai şi 2 octombrie. Primii care au introdus ora de vara au fost germanii, începând din 1916 (între 30 aprilie şi 1 octombrie). Au urmat britanicii, care au introdus ora de vară tot în 1916 (între 21 mai şi 16 octombrie). Alte ţări care au introdus ora de vara au fost: Belgia, Denemarca, Franţa, Italia, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Portugalia, Suedia, Turcia şi Tasmania. Pe 19 martie 1918 a fost introdusă şi în Statele Unite ale Americii, dar a fost folosită doar până în 1919. Ora de vară este în prezent implementată în peste 70 de state, dar perioada variază de la o ţară la alta.

Ora de iarnă 2020. Ora de iarna este ora oficiala a oricarui stat de pe glob, ora de vara fiind cea vinovata pentru „dereglarea" ceasurilor, e drept, pentru un scop nobil: folosirea din plin, cât mai mult timp posibil, a luminii Soarelui. Astfel se economisește energia electrica necesara pentru iluminatul public si privat prin folosirea eficienta a luminii Soarelui pentru activitatile curente. Atfel spus, cand trecem la ora de iarna revenim practic la ora oficiala.

În scurt timp, toți românii vor marca trecerea la ora de iarnă și vor regla ceasurile cu o oră înapoi. Pe perioada orei de vară, diferența dintre ora oficială a României şi Timpul Universal (GMT) va fi de două ore. Ora 3 dimineața va deveni ora 4 dimineața și din această cauză, vom dormi mai puțin

Ceea ce nu știu foarte mulți dintre ei este faptul că anul 2020 ar putea fi ultimul în care se va mai marca trecerea la ora de iarnă. Comisia Europeană a propus renunțarea la schimbarea sezonieră a orei în Europa, dar până acum nu există o decizie oficială. Oficialitățile de la noi susțin însă acest demers pe motiv că schimbarea orei poate avea efecte negative asupra organismului uman.

Ora de iarnă 2020. Ar putea fi ultimul în care se produce această schimbare.



Ultimele informații indică că anul 2020 ar putea fi ultimul în care se produce această schimbare. O decizie oficilă urmând să se ia începând cu anul viitor 2021. Initial, anunțul trebuia să aibă loc în luna aprilie 2020, dar din cauza pandemiei de Covid-19, demersul a fost amânat.

Trecerea la ora de iarnă este momentul în care noaptea devine mai lungă și ziua devine mai scurtă.

Multe țări din lume nu au adoptat ora de vară, printre ele numărându-se și Rusia. Motivul invocat este ca multi cetateni deveneau haotici si bulversati, avand probleme cu randamentul la locul de munca.

Ora de iarnă 2020. Când dăm ceasurile înapoi

Anul acesta, trecerea la ora de iarnă se face în noaptea de 24 spre 25 octombrie. În ultimul wekend din luna octombrie, ora 4:00 va deveni ora 3:00.

Specialiștii nu îmbrățisează schimbarea fusului orar. Medicii sunt de părere că schimbarea orei ne poate afecta serios organismul. Copiii și vârstnicii resimt cel mai puternic această schimbare. Trecerea la ora de iarnă poate cauza insomnii, oboseală, anxietate și dureri de cap. Din acest motiv, cei de la Ministerul Sănătății au cerut în urmă cu câțiva ani, mai exact în 2018, să se renunțe la schimbarea orei.

ORA DE IARNA 2020 „Bucuraţi-vă de o oră în plus de somn cât puteţi” a fost concluzia specialiştilor de la Glasgow University, Marea Britanie, care avertizează că efectul schimbării de oră dispare în câteva zile, potrivit dailymail.co.uk.

ORA DE IARNA 2020 Cei mai mulţi dintre participanţii la studiu au declarat că se simt mai energici şi mai fericiţi decât înaintea trecerii la ora oficială de iarnă. Însă efectele aparent benefice ale unei ore în plus de somn dispar rapid, mulţi spunând că se simt mai rău ca atunci când dormeau mai puţin.

ORA DE IARNA 2020 „Trecerea la ora de iarnă le poate oferi un scurt răgaz pentru odihnă acelora care au probleme cu somnul, dar şi celor care dorm bine de obicei, efectele în cazul primilor fiind temporare”, spune Colin Espie, fondator al Centrului pentru Somn de la Universitatea Glasgow.

Totuşi, explică profesorul Espie, calitatea somnului scade semnificativ odată ce corpul se obişnuieşte cu noul program, iar procesul se accentuează pe măsură ce se instalează iarna.