Orban, despre amânarea începerii anului şcolar. "Nu am discutat niciodată oficial. Pe 14 septembrie va începe şcoala"

"Atât preşedintele, cât şi Guvernul au anunţat modalitatea de deschidere a şcolilor. Până la unu la mie se poate începe pe scenariul verde, adică cu copiii în clasă, între unu şi trei la mie de cazuri cumulate pe ultimele 14 zile învăţământul mixt, jumătate în clasă, jumătate online alternativ, ce este peste trei la mie se va începe şcoala online.

La ora actuală, direcţiile de sănătate publică au transmis datele pe fiecare localitate. Sigur că administraţiile locale şi managementul şcolilor au aceste date şi ştiu cum începe şcoala. Dacă începe în clasă, trebuie să ia măsurile necesare. Dacă e pe scenariul mixt trebuie să facă inclusiv informarea pentru părinţi. De asemenea, toate măsurile trebuie să continue, dotarea cu dezinfectanţi, cu măşti şi tablete pentru şcoala online. În mod clar şcoala va începe", a afirmat Ludovic Orban, conform News.ro.

Întrebat cum le poate explica părinţilor de ce la nivelul Guvernului nu s-a ţinut cont de sfatul epidemiologilor care au fost în favoarea amânării începerii anului şcolar, Orban a răspuns:

"Şi eu v-am spus că au fost păreri exprimate de unii medici epidemiologi privitoare la această posibilitate (amânarea începerii anului şcolar - n.r.), bazat pe faptul că revenim din vacanţe şi concedii a existat posibilitatea ca fie cadrele didactice să fie infectate", a menţionat premierul.

"A fost această părere exprimată, dar evident că nu am discutat niciodată oficial. Au fost puncte de vedere exprimate disparat. Pe de altă parte, au fost păreri de la INSP sau Comisia anti-COVID nu a existat un punct de vedere exprimat clar în acest sens. Pe 14 septembrie va începe şcoala. Asta am anunţat tot timpul. Este la Parlament în dezbatere legea prin care am solicitat modificarea articolului din legea 55 care a blocat toate concursurile. Aşteptăm ca în cursul acestei săptămâni sau cât mai repede legea să fie adoptată", a adăugat Orban, conform sursei citate.

La rândul său, Raed Arafat, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, a explicat că nu a avut loc nicio discuţie oficială cu privire la debutul de an şcolar, fără prezenţa cadrelor didactice şi a elevilor. De asemenea, nu a avut loc o discuţie la o amânare a deschiderii şcolilor până după alegerile locale.

De asemenea, Monica Anisie, ministrul Educaţiei, a explicat că aproape 80 la sută dintre unităţile de învăţământ sunt pregătite pentru deschiderea şcolilor în privinţa asigurării materialelor pentru combaterea îmbolnăvirii cu COVID-19. Anisie a explicat că ideea revenirii elevilor în bănci la 1 octombrie a fost avansată de către premierul Ludovic Orban ca variantă primită din partea celor implicaţi, care au transmis propuneri către autorităţi.