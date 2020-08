Orban, despre creşterea salariilor: "Nu am avut resurse, efectiv, să susţinem această creştere"

Ludovic Orban a răspuns şi întrebărilor legate de nemulţumirea profesorilor, reprezentaţi de sindicate, pentru că promisa creştere a salariilor cu 25% nu a putut fi acordată în acest an.

"Va dati seama ca daca am fi avut bani am fi crescut salariile profesorilor, era o crestere anticipata. Se facuse un plan la nivelul anului 2022 cu 25%. Nu am avut resurse efectiv sa sustinem aceasta crestere, pe fondul unei contractii a economiei si a trebuit sa facem fata si altor cheltuieli. Cresterea pensiilor, a trebuit sa sustinem si dublarea etapizata a alocaţiilor. Nu se pot dubla nici alocaţiile dintr-o data.

Noi trebuie sa tinem cont de cum se va relua economia, pentru ca oamenii trebuie sa inteleaga, daca crestem prea mult cheltuielile, se intoarce impotriva intregii populatii. Daca ne degradeaza agentiile de rating, ne vom imprumuta din ce in ce mai scump, la un moment dat nu ne vom mai putea imprumuta si nu vom mai face fata niunui fel de cheltuieli, nici sociale, nici cu salarizarea. Vad oameni politici care si acum vand iluzii, nu se poate asa ceva. Noi am fost mai degraba atenti sa sustinem economia, sa aparam locurile de munca, sa sustinem angajatii, sa sustinem firmele. Numarul de angajati din 15 august era cu 7400 mai mare decat in ianuarie."

Întrebat dacă economia României va putea face faţă în cazul în care pandemia se va prelungi şi în 2021, aşa cum se preconizează, Orban a declarat că, în condiţiile actuale, desfăşurarea unei viaţi aproape normale nu este deloc imposibilă.

"Se vede ca previziunile initiale, ca vor fi valuri, nu prea s-au adeverit. Virusul nu dispare, iar daca nu sunt luate masuri, se raspandeste iarasi. Trebuie sa ne obisnuim sa traim cu virusul, pana apare un vaccin. Ce e asa complicat sa tin masca in spatii inchise, sa nu stau prea aproape de alti oameni, sa ma spal si sa ma dezinfectez. Nu e asa complicat, e vorba de minima atentie."