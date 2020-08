Orban: "Este o miză uriaşă să eliberăm Bucureştiul de dominaţia incompetenţei şi corupţiei PSD-iste"

"Am ţinut să fiu prezent azi la depunerea candidaturilor PNL pentru CGMB pentru a arăta clar susţinerea mea ca premier, ca preşedinte al PNL, pentru toate proiectele pentru Bucureşti care sunt susţinute de colegii mei din Consiliul General. Sunt legat profund de Bucureşti. Am fost vicerpimar. Am canddiat la Primăria Capitalei. Cunosc problemele Bucureştiului", a spus Ludovic Orban.

Premierul a criticat actuala administraţie din Bucureşti pe motiv că "satisface interese nelegitime".



"Bucureştiului NU are PUZ şi mafioţii din spatele PSD încearcă să înlocuiască planul de urbanism general cu tot felul de PUZ-uri fie coordonatoare de sector, fie pe zone pentru a satisface interese nelegitime

Deşi s-au alocat zeci de milioane de euro pentru un sistem de management al traficului bazat pe semafoare inteligente, acest sistem nu funcţionează şi nu cred că a funcţionat nici măcar o singură zi în mandatul actualului primar general PSD al Capitalei", a menţionat Orban.

Mai mult, Orban a acuzat primarii PSD că au "risipit banii bucureştenilor".



"Au risipit banii bucureştenilor şi habar nu au avut să-i chelutiască. În ceea ce priveşte Primăria Capitalei... Au aruncat pe apa Sâmbetei sute de milioane de euro care nu au avut niciun efect concret pentru a îmbunătăţi viaţa bucureştenilor", a menţionat premierul.

Întrebat ce şanse au candidaţii pe care-i susţine la Primăria Capitalei şi la Primăriile de sector, Orban a amintit că PNL şi USR totalizează 55 la sută din opţiunile alegătorilor.



"Este o miză uriaşă să eliberăm Bucureştiul de dominaţia incompetenţei şi corupţiei PSD-iste", a precizat Orban.