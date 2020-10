Orban: "Mai tinerii mei colegi din USR să nu mai inventeze scandaluri cu PNL, să se concentreze pe cele cu PSD"

Ludovic Orban este de părere că disputele între PNL şi USR-PLUS nu îşi au locul, mai ales în acest moment, când se apropie campania electorală şi alegerile parlamentare.

"Cred ca am demonstrat ca putem colabora, am castigat impreuna alegerile locale la Bucuresti, la Vrancea. Ii sfatuiesc pe mai tinerii mei colegi sa isi petreaca mai putin timp in inventarea de conflicte cu PNL si sa se concentreze pe cele cu PSD.", a declarat Orban.

Premierul a negat şi zvonurile potrivit cărora guvernul s-ar pregăti să taie finanţarea pentru programul PNDL 2.

"Astea fac parte din categoria de minciuni gogonate, raspandite fara niciun temei in spatiul public. Noi am asigurat finantarea acestor proiecte. Sigur ca am si verificat daca facturile sunt in conformitate cu proiectele si, unde nu au fost, nu am platit, dar altfel, in 90% din cazuri am platit, pentru că pentru noi este foarte importanta dezvoltarea regionala", a explicat Ludovic Orban.

"Alegerile, campania si ziua votului, daca sunt respectate regulile, nu prezinta un risc suplimentar de raspandire a virusului. In mai multe tari se organizeaza si s-au organizat alegeri. Fara alegeri nu exista democratie. Fiecare zi in care acest parlament isi prelungeste activitatea este un pericol, pentru ca in acest parlament exista o majoritate ticaloasa, care propune si voteaza legi care nu sunt in beneficiul Romaniei.", a incheiat prim-ministrul.

