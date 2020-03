Otrava pe care o pun gospodinele în ciorbă. Acest ingredient te poate îmbolnăvi

La această concluzie au ajuns cei de la Asociația pentru Protecția Consumatorilor din România (APC România), după ce au achiziționat 13 produse tip borș la plic și au analizat conținutul.

Potrivit datelor, o sută de grame de borș la plic poate conține până la 30 sau chiar 40 de grame de grame de sare. Pe lângă acest fapt, aceste produse conțin și o cantitate periculoasă de zahăr: între 10 și 30 de grame la o sută de grame de produs. Practic putem spune că sarea și zahărul ocupă mai bine de jumătate din conținut.

Ce alte ingrediente mai conține borșul la plic

E101 – Riboflavina este un colorant galben sau galben portocaliu care are o solubilitate scăzută.

E150a – Caramel simplu este cel mai utilizat colorant artificial și poate provoca hiperactivitate şi probleme gastrointestinale. Consumul lui nu este recomandat copiilor hiperactivi.

E270 - Acidul lactic este folosit ca stabilizator si conservant. Poate produce reacţii alergice ca mâncărimi, inflamarea limbii şi a mucoaselor, respiraţie greoaie, secreţii nazale, favorizează subţierea smalţului dentar şi apariţia cariilor, poate irita mucoasele sistemului digestiv producând diverse afecţiuni digestive. Alimentele ce conţin E270 nu trebuie consumate de bebeluşi şi copii mici pentru că ei nu deţin echipamentul enzimatic necesar metabolizării acestuia.

Cât de periculos este borșul la plic

E304 – Palmitat de ascorbil este un antioxidant care poate ataca smalțul dinților.

E307 - Alfa tocoferol este unextract din uleiuri vegetale bogate în tocoferoli (vitamina E), în special floarea soarelui și este folosit ca antioxidant. Poate avea un efect antinutritiv, reducând digestia lipidelor, poate provoca o uşoară hipertrofie a ficatului şi în anumite condiţii poate provoca chiar efecte alergice.

E327 - Lactat de calciu este folosit drept conservant, în special împotriva drojdiilor şi fungilor, mai este folosit pentru a creşte stabilitatea antioxidanţilor şi pentru a preveni uscarea diferitelor produse. Poate provoca stări de hipercalcemie şi insuficienţă renală.

E330 – Acidul citric este un compus organic, cristalin, fără culoare, care aparține clasei de acizi carboxidici și este folosit ca acidifiant. Poate provoca dureri abdominale și poate ataca smalțul dinților. Acidul citric nu este recomandat în alimentaţia copiilor şi nu trebuie consumate alimente ce conţin acid citric de către cei care au afecţiuni cardiovasculare sau renale, afecţiuni ale aparatului digestiv şi diaree.

E621 – Monoglutamat de sodiu poate produce dureri de cap, slăbiciune.

E635 – Ribonucleotid disodic poate provoca alergii și trebuie evitat de persoanele astmatice.

Arome - termenul se referă la produsele care nu sunt destinate consumului sub această formă, care sunt adăugate produselor alimentare pentru a le da sau modifica mirosul și/sau gustul.

To 5 reţete de ciorbe delicioase

Ciorba de perisoare

Ingrediente

1 kg piept de pui

200 gr orez

1 ou

1 morcov

1 patrunjel

1 pastarnac

1/2 telina

o ceapa

patrunjel tocat

smantana -500ml

bors

sare

Mod de preparare Ciorba de perisoare

Zarzavatul se taie cubulete sau se da pe razatoare, ceapa se toaca marunt, apoi se pun la fiert intr-o oala de cca 5l (nu se pune apa pana sus ca sa putem pune si perisoarele) si se lasa sa fiarba 20 de minute. Intre timp tocam pieptul de pui, amestecam cu orezul spalat si scurs bine si cu oul, se formeaza perisoare, cam cat o nuca (palma udata in apa rece cand formam perisoarele) si li se dau drumul in apa clocotita. Dupa ce au fiert (in jur de 30 de minute) punem borsul (se poate pune mai mult sau mai putin, depinde cat este de acru) si lasam sa mai fiarba 2-3 minute. Dupa ce stingem focul punem patrunjel tocat si sare. Pentru gust se drege oala cu smantana. Ciorba se fierbe la foc mic pentru ca altfel perisoarele se sfarama.

Ciorba de burta

Ingrediente

1kg de burta fiarta de vita,

1kg de smantana,

5 oua,

1 ardei,

1 telina,

1ceapa,

1 cartof,

otet, usturoi, sare.

Mod de preparare

Se fierb legumele si se paseaza, se amesteca smantana cu ouale apoi se adauga peste apa in care au fiert legumele si in care sunt legumele pasate. Se adauga si burta taiata suvite, la sfarsit se pune sare, otet si usturoi dupa gust.

Ciorba de porc

Ingrediente

500 gr carne de purcel

1 ceapa

2 rosii

2 morcovi

1 telina

1 pastarnac

2-3 linguri bulion

leustean verde

bors dupa gust

Mod de preparare

Se taie carnea (in cazul meu am folosit oase de purcel, asta a fost dorinta baiatului meu), se spala si se pune cu apa rece pe foc. Intre timp se taie zarzavatul. Se pun rosiile in apa clocotita pentru a le curata mai usor de pielita. Se dau si ele pe razatoare. Cand incepe carnea sa fiarba, se spumeaza bine. Dupa ce terminam de spumat adaugam zarzavatul si lasam sa fiarba bine. Cand ciorbita este aproape gata se adauga sarea, bulionul si borsul. Mai lasam sa dea in cateva clocote. La sfarsit se adauga verdeata proaspata.

Ciorba de peste

Ingrediente

-2 kg.peste (crap),

-2 cepe,

-2 morcovi,

-2 radacini de pastarnac,

-o bucata de telina,

– 1 plic bors MAGGI,

-1 kg.cartofi noi,

-600 gr.smantana,

-4 oua,

-sare dupa gust,

-1 capatana de usturoi,

-50 ml.ulei,

-1 legatura de leustean verde.

Mod de preparare

Se curata pestele, se taie bucati, se spala si se pune la fiert cu apa si sare si lasam sa traga cateva clocote apoi oprim focul, scoatem carnea din zeama si strecuram zeama pe care o punem in oala la fiert.

Curatam ceapa, o tocam si o undim, adaugam peste ceapa toate radacinoasele tocate marunt si le undim pret de cateva minute, apoi le punem in zeama de la peste. Adaugam si cartofii curatati si taiati cubulete si fierbem totul la foc potrivit,cand sunt fierte legumele adaugam bors MAGGIC dupa gust, lasam sa traga cateva clocote si oprim focul.

Intr-un vas punem ouale, usturoiul facut mujdei si smantana, le omogenizam si le turnam peste ciorba, cam la zece minute dupa ce oprim focul si amestecam usor. Presuram leustean tocat marunut. Pofta buna!

Ciorba de vacuta

Ingrediente

1000 gr. piept de vita

2 morcovi

1 telina micuta

1ceapa

300 – 400 gr. de legume amestec mexican congelate

2 linguri de bulion

sare

2 oua (pentru dres ciorba)

leustean

bors

Mod de preparare

Se taie carnea in cubulete si se pune in apa la fiert, se ia spuma lasandu-se sa fiarba ceva timp fara legume si apoi se adauga pe rand morcovul taiat pentru ciorba, telina si ceapa. Se lasa sa fiarba putin si dupa se adauga si legumele amestec mexican. Dupa un timp se adauga si bulionul, se pune si sarea dupa gust. La final se adauga borsul fiert in prealabil separat intr-un vas, leusteanul taiat si se drege ciorba cu cele 2 oua batute bine.

Se serveste cu smantana si ardei iute, in functie de preferinta fiecaruia.

Pofta buna!