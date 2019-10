Articol publicat in: Life

Ouă de prepeliţă scoţiene

Iata un preparat delicios, numai bun de aperitiv pentru mesele de sarbatoare: Ouă de prepeliţă scoţiene. Ingrediente Ouă de prepeliţă scoţiene



– 10 ouă de prepeliţă

– 500 g carne de pui tocată

– 1 linguriţă de chimen sau coriandru

– o ceapă tocată finfrunze de pătrunjel

– sare

– piper

– pesmet



Pentru pane

– un ou

– făină

– pesmet

– ulei pentru prăjit



Mod de preparare Ouă de prepeliţă scoţiene



Ouăle de prepeliţă se fierb 3 minute în apă cu sare. Se lasă câteva minute în apă rece şi apoi se decojesc. Crusta se face amestecând carnea de pui cu restul ingredientelor. Compoziţia trebuie să arate ca un fel de aluat omogen, fin şi moale. Se lasă 30 de minute la rece. Apoi, se modelează plăcinţele, se pune în mijloc oul şi se rotunjesc frumos. Fiecare "bilă" se dă prin făină, apoi prin ou, iar în final prin pesmet. Se prăjesc în ulei bine încins. Se scot cu spumiera pe şerveţele de hârtie, pentru a absorbi excesul de ulei. Se servesc simple, ca aperitiv, sau cu garnitură/ sosul preferat.

Poftă bună!



