Ovidiu Haţegan şi Istvan Kovacs, DAŢI AFARĂ din Champions League. Motivul este INCREDIBIL

Ovidiu Hategan si Istvan Kovacs, cei mai bine vazuti arbitri romani la UEFA, nu vor mai arbitra in acest sezon din Champions League! Hategan a avut parte de meciuri tari in toamna, cand a fost la centru pentru socurile Barcelona - Inter si Juventus - Manchester United in doua etape consecutive din faza grupelor. Kovacs a prins si el un joc de Liga, Valencia - Young Boys.

Pentru a evita orice probleme legate de folosirea sistemului VAR, UEFA a hotarat ca numai brigazi din tarile care au aplicat deja metoda asistentului virtual sa poata arbitra in faza eliminatorie a Champions League. UEFA a introdus arbitrajul VAR in Champions League incepand cu faza optimilor acestui sezon. Din toamna, sistemul va fi aplicat si in grupe. In Europa League, planul e ca VAR sa fie folosit din sezonul 2020 - 2021. Doar finala acestei campanii va avea parte de asistentul virtual. Hategan si Kovacs au acces la cea de-a doua competitie europeana a cluburilor, unde pot spera in continuare la meciuri tari.

VAR e utilizat acum in Spania, Italia, Franta, Germania si Anglia. Britanicii il folosesc momentam doar in Cupa, urmand ca din sezonul viitor sa-l aplice si in Premier League. VAR i-a ajutat pe arbitri sa ia decizii si la Campionatul Mondial din Rusia.