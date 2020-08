Ozana Barabancea, hărţuită de o fană. Vedeta a mers de urgenţă la poliţie: "E instigare la ură, e blasfemie"

“Eu am fost abordată de o persoană acum două săptămâni, cred ca era o puștoaică, ce și-a manifestat dorința de a mi face o pagină de fani. Eu am refuzat-o! A devenit agresivă și mi-a tot scris de pe 7-9 conturi! Am apucat să i le raportez la timp! Apoi și-a facut cont cu numele meu pe Tik Tok! Apoi, aici a făcut tot felul de grupuri în care eu sunt ținta miștourilor ei!

Cred că acest comportament e de la Pandemie, încerc să-i găsesc o scuză, dar cred că e imposibil! Am simțul umorului și țin la glumă, dar asta e instigare la ură, e blasfemie și mi-a pierit orice zâmbet. Am făcut sesizare la poliție și vor fi identificate toate I.P.urile și toți vor răspunde in fața legii”, a scris Ozana Barabancea pe contul ei de Instagram.

În urma sesizărilor făcute de către Ozana, Poliția a luat măsuri. Toate adresele de IP vor fi analizate, iar vinovații vor plăti pentru ceea ce au încercat să facă. Fanii vedetei sunt alături de ea și speră ca vinovații să apară cât mai curând.

Ozana Barabancea a fost infectată cu coronavirus

Vedetele Antenei sunt extrem de panicate, după ce câteva dintre ele au fost testate pozitiv cu noul coronavirus. Printre ele se numără Marcel Pavel, Andrei Ştefănescu, dar şi Ozana Barabancea.

Ironia sorţii face ca fix Ozana, juratul emisiunii "Te cunosc de undeva", să fie infectată cu Covid-19, deşi până acum posta mesajul "Covid nu există", într-o formă sau alta.

