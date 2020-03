Pandemia de coronavirus, speculată de şarlatani. Medicul care făcea teste false de Covid-19

Medicul de familie, din localitatea băcăuană Huruiesti, a fost amendat cu 2.000 lei de reprezentantii Directiei de Sanatate Publica Bacau pentru ca folosea in cabinet o camera de termoviziune cu care lua temperatura pacientilor pentru depistarea unei eventuale suspiciuni de COVID-19.

"Urmare a verificarilor efectuate la CMI Tatarasti - punct de lucru Huruiesti, s-a aplicat sanctiune contraventionala in valoare de 2.000 lei si s-a impus interzicerea utilizarii aparatului "camera de termoviziune", deoarece pentru acesta nu s-a facut dovada documentelor care sa ateste incadrarea in categoria dispozitivelor medicale "inregistrare, avizare MS" si a protocolului de utilizare a acestuia. De asemenea, i s-a pus in vedere medicului sa nu mai utilizeze termenul de testare/depistare COVID-19", se precizeaza intr-un comunicat de presa al DSP Bacau.

Potrivit presei locale, medicul de familie a achizitionat din fonduri proprii aparatul de termoviziune si percepea 50 de lei de la fiecare pacient care dorea sa afle daca temperatura corporala ridica suspiciuni de infectare cu COVID-19.