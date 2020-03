Panica la CNN. Un cunoscut prezentator a fost diagnosticat cu COVID-19

Chris Cuomo era gazda programului "Cuomo Prime Time", difuzat de CNN de la ora 21.00. Starea sa de sănătate este bună, iar postul anunţă că el va continua să lucreze de acasă.

Citeşte şi Medicul cu care Putin s-a întâlnit săptămâna trecută are coronavirus. O strângere de mână care zguduie lumea

"În aceste momente dificile, care par să devină mai dificile și mai complicate zi de zi, am aflat doar că sunt pozitiv cu coronavirus", a scris şi Chris Cuomo, într-un mesaj pe Twitter. "Am avut contact cu mai mulţi oameni în ultimele zile. Ulterior am fost testat pozitiv. Am avut febră, frisoane și dificultăţi de respirație. Sper doar să nu le fi transmis virusul copiilor și Cristinei. Asta m-ar face să mă simt mai rău decât boala!", a mai postat jurnalistul.

Chris Cuomo a fost cel mai recent în birourile CNN vinerea trecută, iar luni el l-a intervievat de acasă pe fratele său, Andrew Cuomo, guvernatorul statului New York.

Acesta este al treilea caz de coronavirus înregistrat la birourile CNN din New York.