Parchetul General a deschis DOSAR PENAL pentru a cerceta modul în care INML a analizat OASELE găsite la Caracal

Dosarul a fost deschis ca urmare a unei plângeri penale depuse de Alexandru Cumpănaşu. Procurorul General va solicita începerea urmăririi penale in rem in cazul INML, anunţa Alexandru Cumpănașu după o discuția cu Bogdan Licu, în data de 26 august.

„La INML, domnul procuror general a transmis foarte clar că se va constitui dosar penal şi se va dispune începerea urmăririi penale in rem - aşa am înţeles eu. Secţia competentă (...) va fi chiar Parchetul General, prin Secţia de Urmărire Penală şi Criminalistică din cadrul Parchetului General. Faţă de INML şi faţă de ce am spus, raportat la ce Ministerul Sănătăţii a comunicat, avem un dosar penal care va fi întocmit şi audieri pe care le vor face cei de la Parchetul General, ce vor prelua cauza", a declarat Alexandru Cumpănaşu, la ieşirea din Parchet.

Potrivit raportului întocmit de Corpul de Control al Ministerului Sănătăţii în urma "acţiunii de documentare" făcute la Institutul Naţional de Medicină Legală (INML) "Mina Minovici" din Bucureşti, publicat de Alexandru Cumpănaşu pe pagina de Facebook, au fost analizate toate procedurile operaţionale de lucru ale structurilor din cadrul INML. De asemenea, au fost analizate şi rezultatele analizelor făcute, iar din documente rezultă că procedurile expertizei antropologice, în cazul Alexandra Măceşanu, au fost respectate.

"Chiar dacă gradul înaintat de fragmentare, distrugere şi fragilitate a probelor din acest caz a implicat o dificultate ridicată în realizarea obiectivelor etapelor mai sus menţionate, expertiza a fost elaborată, redactată şi remisă în 5 zile lucrătoare", se arată în raport.

În document se precizează şi care au fost etapele de lucru în acest caz. Prima etapă a fost cea de eşantionare, în care sunt selectate acele probe de ţesut osos care să se preteze calitativ şi cantitativ la analiza genetică. Această analiză vine în continuarea examinării antropologice şi presupune întocmirea unei documentaţii specifice, inclusiv fotografice. Etapa a doua este de prelucrare primară a eşantioanelor de os şi constă în şlefuirea, uscarea, măcinarea în mediu de azot lichid pentru obţinerea de pulbere fină de material osos. Etapa următoare este cea de extracţie propriu-zisă a ADN din pulberea de os şi are o durată de 2-3 ore, cu menţiunea că procedura este precedată de o altă etapă de decalcifiere cu durata de 2 pânnă la 4 zile. Urmează, apoi, etapele de analiză li concluziile care pot fi trase în 5-7 zile.

În ceea ce priveşte procedura operaţională de laborator expertiza medico-legală prin examen ADN, expertiza genetică judiciară, în raport se precizează faptul că însumate, etapele unui protocol de analiză genetică a probelor de os durează aproximativ 5-7 zile de lucru, termen care a fost respectat.

În ceea ce priveşte procedura de comunicare, au fost verificate reglementările din regulamentul intern al institutului, regulamentul de organizare şi funcţionare al institutului şi procedura operaţională privind accesul la informaţii de interes public. Astfel, angajaţilor INML le este interzis să facă declaraţii, să dea publicităţii în presă informaţii/articole/documente referitoare la INML "Mina Minovici" Bucureşti fără avizul structurii de specialitate, cu excepţia celor de interes public.

"S-a constatat faptul că la nivelul INML nu există un compartiment de Relaţii cu Presa şi nici nu este desemnată o persoană cu atribuţii în acest sens, drept pentru care a fost dispusă măsura desemnării unei persoane din cadrul INML care să aibă atribuţii în comunicarea informaţiilor de interes public, în condiţiile legii", scrie în raport.

În concluzii se arată că "în legătură cu informaţiile contradictorii apărute «pe surse» nu a fost posibilă identificarea persoanelor care au dezvăluit date/documente cu privire la realizarea expertizelor medico-legale" şi a fost dispusă măsura desemnării unei persoane din cadrul INML care să aibă atribuţii în comunicarea informaţiilor de interes public, în condiţiile legii.

"În această de acţiune de documentare nu au fost identificate elemente de încălcare a procedurilor de lucru în ceea ce priveşte analizarea probelor primite de către INML de la unitatea de parchet", scrie în concluziile raportului făcut de Corpul de control al Ministerului Sănătăţii.