Patronul lui Hapoel Haifa i-a decis soarta lui Gabriel Tamaş. ANUNŢ OFICIAL despre fotbalistul aflat de o lună în AREST LA DOMICILIU

Yoav Katz a vorbit și despre situația fundașului român Gabriel Tamaș, aflat de o lună în arest la domiciliu.

"Am vorbit cu Gabriel Tamaș și nu are un moral foarte bun. Noi încercăm să îl ajutăm. Nu cred că mai are șanse să joace în acest sezon. Dar el mai are contract și pentru sezonul viitor. El a greșit, a întrecut măsura. Dar clubul nostru îl va ajuta. Este un lider al echipei. Mai întâi trebuie să așteptăm să fie eliberat și, după ce justiția va decide ce se întâmplă cu el, vom vedea și noi ce vom face", a declarat Yoav Katz.

Gabriel Tamaș a fost în arestul poliției israeliene timp de șapte zile, după ce a fost prins conducând sub influența băuturilor alcoolice cu o viteză de 205 km/h. A fost eliberat pe 1 aprilie, însă se află în prezent în arest la domicliu.