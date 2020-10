Paul Diaconescu, primele declaraţii după ce a fost eliminat din Ferma. Ce spune despre George Burcea şi pe cine vede câştigător

Despre George Burcea, Paul spune că nu are resentimente în ceea ce îl priveşte, a trecut peste tot ce a fost în Ferma şi speră să rămână în relaţii bune cu el, dar dacă el nu o să vrea, o să îi respecte decizia.

"Regret că nu m-am menajat înaintea duelului cu Burcea. Puteam să fentez puțin regulile și să încerc să mănânc puțin mai mult sau să dorm o oră, în plus, dimineața. Simt că am fost mult prea obedient și m-am neglijat, iar la duel amețeam. Regret mai ales că nu am fost mai concentrat pe partea a doua a probei eliminatorii, la puzzle.

Rămân în relații deschise și cu speranța că vom lucra împreună pe mai departe indiferent de ce a fost în Ferma. Iar dacă nu va fi așa, atunci voi respecta lipsa lui de respect în ceea ce mă privește. Deocamdată am fost împăciuitor și am iertat.

Dacă câştigam premiul, plecam în America să mă înscriu la agenții de casting. Încă sper să joc în filme în engleză", a declarat Paul Diaconescu la Pro TV.

Legat de Elena Chiriac, pentru care a avut o simpatie aparte, actorul a înţeles că nu vor putea avea o relaţie. însă o apreciază şi acum, ba chiar mai mult, o vede câştigătoare, pe ea sau pe Andrei Stoica.

"Pe parcurs am înțeles că nu vom putea fi într-o relație. Diferența de vârsta și lipsa ei de experiență au făcut ca noi să ne depărtăm. Evident, o simpatizez și îi apreciez calitățile, clar că sunt ușor atras de ea în continuare, dar în experiența acces limita, nu aveam chef de Amor. În afară de primele zile, când încă eram odihniți și cu chef de poezie. Ușor, ușor entuziasmul ne-a scăzut.

Elena și Andrei, clar, au cele mai mari şanse să câştige. Deși, acum cu noul intrat, încep să mă tem pentru ei, cunoscându-l destul de bine pe Viziru cu care am filmat 6 luni, zi de zi, pentru serialul ,,Îngeri Pierduți”, unde eram verișori primari.", a mai spus Paul Diaconescu pentru aceeaşi sursă.