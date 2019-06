Paul Manafort pledează "nevinovat" la acuzaţiile de fraudă bancară şi falsificarea unor documente

Paul Manafort, în vârstă de 70 de ani, una dintre primele persoane inculpate de către procurorul special Robert Mueller, însărcinat cu ancheta rusă, a sosit joi la un tribunal din Manhattan încătuşat şi purtând o uniformă albastră de deţinut.



El a fost inculpat de 16 capete de acuare suplimentare de către statul New York, la 13 martie, ziua în care a fost condamnat la şapte ani şi jumătate de închisoare de către o judecătoare federală de la Washington, o pedeapsă pe care a început să o ispăşească. Inculparea sa la New York, în urma căreia ar putea fi condamnat la închisoare, este interpretată ca o lovitură aplicată lui Donald Trump, potrivit news.ro.



Donald Trump, care l-a apărat mereu pe Paul Manafort, nu a exclus să-l graţieze de o condamnare federală. În schimb, el nu are posibilitatea să intervină cu privire la o condamnare la nivelul unui stat.



În audierea de joi, avocaţii lui Paul Manafort au declarat unor jurnalişti că ei contestă legalitatea inculpării newyorkeze, pe motiv că împrumuturile imobiliare frauduloase care-i sunt reproşate au făcut deja obiectul unui proces federal, în 2018, în statul Virginia, şi că Manafort nu poate fi incriminat de două ori pentru acelaşi lucru. Următoarea şedinţă de judecată este prevăzută la 9 octombrie.



Paul Manafort, deţinut într-o închisoare federală în statul Pennsylvania, a fost transferat într-o închisoare federală la New York, în aşeteptarea procesului.