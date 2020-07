Peste 20.000 de apartamente au fost reabilitate termic în ultimele 18 luni în sectorul 6

Încă de la preluarea mandatului de către primarul Gabriel Mutu, deblocarea lucrărilor de reabilitare termică a fost o prioritate pentru echipa autorității publice locale. Întrucât dosarele depuse de ani de zile la Primărie nu mai erau conforme cu legislația în vigoare, în toamna anului 2016, asociațiile de proprietari au fost invitate să își actualizeze documentația depusă. După deblocarea programului, lucrările s-au derulat într-un ritm intens, peste 20.000 de apartamente fiind reabilitate în ultimele 18 luni.

"Ne aflăm astăzi într-o zonă reprezentativă a sectorului nostru și, nu întâmplător, vorbim despre reabilitarea termică a blocurilor, aici, în zona Lujerului, unde se află cel mai înalt bloc de locuințe construit înainte de anii '90, în București.

Blocul situat pe Bulevardul Iuliu Maniu nr. 51 și cunoscut drept Blocul Sârbesc sau Blocul Rotund a fost ridicat în 1979, are 18 etaje și 234 de apartamente. La acest bloc, ordinul de începere a lucrărilor de reabilitare a fost emis în luna noiembrie a anului trecut și, în mai putin de trei luni, acestea se vor încheia", a spus primarul Gabriel Mutu.

Sumele necesare desfășurării acestui amplu program provin atât din atragerea de fonduri europene nerambursabile, cât și din bugetul local al Primăriei Sectorului 6, iar beneficiarii sunt amânați de la plata cotei care le revine pe o perioadă de 10 ani, printr-o hotârâre a Consiliului Local, inițiată de primarul Gabriel Mutu.

Obiectivul principal al acestor lucrări vizează creșterea performanței energetice în blocurile de locuințe din Sectorul 6 și îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor prin valorificarea condițiilor de confort interior, reducerea consumurilor energetice și scăderea emisiilor emisiilor de gaze cu efect de seră. Odată cu aceste lucrări, sunt schimbate și sistemele de iluminat interioare, care sunt înlocuite cu elemente moderne, cu eficienţă energetică ridicată, iar grădinile blocurilor sunt complet modernizate.

În august, încep lucrări la alte 3.000 de apartamente

Tot astăzi, primarul Gabriel Mutu a anunțat că, la începutul lunii august, alte 3.000 de apartamente vor intra în reabilitare termică. Reabilitarea termică a blocurilor este un program îndelung aşteptat de locuitorii Sectorului 6, care aduce beneficii prin eficientizarea consumurilor energetice pentru încălzirea apartamentelor şi, implicit, prin reducerea costurilor de întreţinere.

"Pentru prima oară, am reușit atragerea de fonduri europene pentru acest program important și am devenit partenerul Băncii Europene de Investiții care finanțează, la rândul ei, mare parte din programul de reabilitare termică. Întotdeauna am pus accent pe investițiile în sector, iar în ceea ce privește reabilitarea termică a celor 20.000 de apartamente, plus cele 3.000 care vor începe curând, vorbim despre un program amplu, de peste 600 de milioane de lei", a mai explicat edilul.