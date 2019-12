Petre Geambaşu, anunţ cutremurător de pe patul de spital. Diagnostic cumplit pus de medici

Petre Geambașu, 76 de ani, a povestit pe Facebook ce s-a întâmplat și ce-l așteaptă în viitor. Artistul suferit o criză teribilă de discopatie pe 1 octombrie și, zilele trecute, a rămas țintuit la pat din cauza durerilor insuportabile.

Petre Geambaşu, internat în stare critică la spital. Soţia sa se roagă pentru o minune

"Chiar în prima zi a lunii octombrie, am intrat într-o criza foarte puternică de discopatie (o boală mai veche a subsemnatulu) și m-am dus cu salvarea la spital unde mi s-a administrat o perfuzie puternică care in cca. 3 ore m-a ameliorat substantial și m-am reîntors la domiciliu pe picioare.

Am continuat să iau timp de o săptamana antiinflamatoare puternice, exagerat, aș putea spune: «după ureche». Mi-am revenit destul de bine, mi-am susținut si câteva Evenimente prin țară. Între timp am făcut RMN ,urmând ca doctorii să se pronunțe în legătură cu eventualitatea intervenției chirurgicale. A trecut ceva timp si iată că acum cca. 2 săptămâni durerile au revenit mai puternice ca prima dată.

Am rămas țintuit la pat cu dureri îngrozitoare, fără să mai am posibilitatea de a mai administra ANTIINFLAMATOARE, riscând probleme de ordin cardiologic. Am tot așteptat ca să treacă de la sine, ceea ce nu s-a întâmplat, iar luni, adica ieri, m-am prezentat din nou la spital ca să mi se faca tratament sub observatie strictă. Deja sunt mai bine, ma pot deplasa și, probabil că în 2-3 zile, voi reveni acasă; urmând ca doctorii să decidă dacă după sărbatori se intervine chirurgical sau se recurge la alte metode: acupunctură, fizioterapie. Cam despre asta este vorba. Îmi doresc, dar vă doresc și dumneavoastră, tuturor, să avem: SĂRBATORI FERICITE!", a scris Petre Geambașu.