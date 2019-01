DESERTUL ZILEI: Placinta cu mere si iaurt

Mod de preparare Placinta cu mere si iaurt



Se face o coca din margarina topita, oul batut cu zahar, iaurt, praful de copt si faina. Se curata de coaja merele, se dau pe razatoarea mare, se storc si se adauga scortisoara. Se calesc la foc mic. Coca se imparte in doua. Se pune o parte in tava unsa si tapetata, se pun merele, deasupra se pune cea de-a doua foaie. Se taie in patrate inainte de a o introduce la cuptor. Dupa ce s-a copt se mai lasa putin sa se raceasca si se pudreaza cu nuca de cocos.



Pofta buna!



Ingredientele si cantitatile le gasesti AICI