Politica în familie: o româncă stabilită în SUA îl susţine pe Biden, iar soţul ei pe Trump. Ce argumente au cei doi

Alegerile din SUA sunt văzute diferit de Simona, o româncă stabilită de 20 de ani în Las Vegas, şi de soţul ei, Mark, un american a cărui afacere este afectată de criza COVID-19, conform Mediafax.

Simona se bucură alături de alte peste 75 de milioane de americani de victoria lui Joe Biden chiar dacă, deocamdată, în SUA nu a fost anunţat oficial câştigătorul alegerilor prezidenţiale. De partea cealaltă, Mark încă speră într-o revenire miraculoasă a lui Trump, la Casa Albă.

În Las Vegas, voturile au fost împărţite 50-50 între Trump şi Biden. Democratic, în familia OTT, opiniile politice sunt argumentate de Simona şi Mark.

Trump sau Biden...vom vedea cum se va finaliza această cursă electorală istorică. Până atunci, în familia Ott, dragostea româno- americană învinge.

Simona Ott, româncă stabilită în SUA: Are majoritatea voturilor electorale. A luat conducerea în Georgia cu 10 mii de voturi şi încă se numără şi această teorie a consipraţiei este nefondată pentru că democraţii au pierdut locuri în Congres, Seneatul are majoritate republicană. Şi nu are sens să spui ca democraţii au încercat să întoarcă preşedintele.

Mark Ott, soţul Simonei: Majoritatea a câştigat votul popular dar sunt încă dispute în instanţă. Cred că e prematură această sărbătorire în stradă. Sincer.

Simona OTT: Oamenii sunt motivaţi de inspiraţie, nu de frică. Avem nevoie de un lider care inspiră, nu un lider care sădeşte frică.

Mark OTT: Mie îmi este frică. Mă tem pentru taxe, pentru banii mei, pentru veniturile mele.

Simona OTT: Alegerile s-au terminat, dar Trump nu vrea să plece de la Casa Albă şi el consideră că trebuie să fie în continuare preşedinte. Dar nu este realitatea.

Mark OTT: Nu este timpul. Alegerile nu s-au terminat. Poate s-o spună în engleză, poate s-o spună în română. E doar imaginaţie.

