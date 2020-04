Poveste halucinantă! O pacientă a fost găsită de rude la pompe funebre la 3 zile după ce a decedat

"În urmă cu o lună și jumătate mătușa mamei mele a fost prinsă într-un incendiu și transferată la secția ATI a spitalului județean Arad. Evoluția de-a lungul timpului a fost o evoluție lentă dar pozitivă.

Joi, când am aflat că a fost transferată, având în vedere Ordonanțele Militare, neputând să ne deplasăm să aflăm mai multe informații. tot pe telefon am ținut legătura cu cei de acolo. Ni s-a spus că starea de sănătate a început să se deterioreze. Joi. Până joi au fost tot timpul lucruri pozitive și că ar fi bine să ne pregătim de un moment neplăcut. Atunci am întrebat dacă există posibilitatea să fie fost infectată în spital cu coronavirus și dacă a fost cumva testată. Ni s-a spus c-a fost testată doar că nu s-a primit încă rezulattul testului.

În fiecare zi până duminică 29 martie am sunat zilnic, am luat legătura cu secția ATI 2, pentru a ne informa în legătură cu stare de sănătate și în legătură cu acel test, dacă a venit sau nu. Până duminică 29 martie ni s-a transmis în permamență că rezultatul nu a sosit, că rezultatul îl primește un domn doctor de la Spitalul Județean Arad și el îl va transmite secției ATI 2. Deci mi se pare strigător la cer, de joi până duminică să nu se primească un rezultat de test.

Luni am încercat din nou să sunăm, să vedem, s-a primit rezulatul testului, care mai e starea de sănătate, ce se întâmplă, nu a răspuns nimeni toată ziua. Undeva spre seară, în jur de ora 20:00 dacă nu mă înșel, am reușit să luăm legătura, cu o doamnă infirmieră, asistentă, că toți de la ATI 2 au fost transferați la Grădiște.

Marți, împreună cu toate rudele am încercat să abordăm diferite piste. Într-un final am luat legătura cu Biroul de internări de la Spitalul Județean Arad. Ne-a transmis că a fost - atenție - externată în 29 martie, duminică. Reacția mea a fost una de șoc, că nu avea cum să fie externată fără ca noi să știm... Am rugat-o să verifice mai atent, că sigur nu e asta situația reală. A mai verificat dumneaai, a revenit spunându-mi că a fost externată, dar decedată! Șocul, vă dați seama, a fost imens. Cum puteți să spuneți astăzi, 31, marți, că e decedată din 29 martie și nimeni din familie nu a fost anunțat în ideea că noi zi de zi am încercat să aflăm informații.

Am început să luăm legătura cu casele funerare din Arad să vedem dacă pe undeva ceva se știe. Și într-un final am aflat că de două zile era într-un sac negru, specific, sigilat la una din aceste case funerare din Arad!", a povestit pentru Digi24 nepotul paciente decedate.

De asemenea, acesta a declarat că până în acest moment familia nu deţine un rezultat în ceea ce priveşte testarea doamnei.

"De la spital nu ne-a sunat nimeni, noi am luat legătura cu casa funerară, ne-au informat ce urmează să se întâmple, de la spital nu avem niciun răspuns, ei nici măcar nu au informat că nu mai e la ei, că e decedată, dacă noi nu aflam după multe insistențe... Aflăm că e decedată și ulterior să o găsim și la o casă funerară. Eu nu știu dacă ei ne-ar fi anunțat vreodată despre acest lucru!", a adăugat acesta.