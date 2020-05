Povestea de viaţă impresionantă a unui cuplu de medici aflaţi în linia întâi a luptei împotriva coronavirusului

Gabriela povesteşte că totul a început pe 24 februarie, atunci când, la raportul de gardă, a aflat că, în judeţ, există persoane venite din Italia, din zone unde existau focare de infecţie. A fost momentul în care doctoriţa a realizat că o aşteaptă o perioadă grea.

"Pentru mine, perioada grea a început în 24 februarie, când la raportul de gardă am auzit că sunt persoane din județul nostru, care au părăsit Italia în grabă, în urma extinderii infecției în nordul țării. Soțul meu a fost de gardă și chiar îmi spusese că în acel weekend au fost extrem de mulți pacienți cu febră. Șeful de secție și colegii au conturat cel mai negru scenariu care ar putea exista – exact ce se întâmplă acum la Suceava.

În consecință, l-am rugat pe soțul meu să meargă să ia copilul de la grădiniță, înainte de somnul de prânz, și să stea cu el pentru că există posibilitatea să nu mai vină acasă în acea zi. El este medic specialist medicină de urgență, prima linie propriu-zis", îşi începe dr. Gabriela Florian povestea.

Fiul lor a aflat încă din acea zi că în lume a apărut o boală foarte gravă şi că, din acest motiv, pentru că mami şi tati se ocupă cu vindecarea oamenilor bolnavi, este posibil să nu-i mai vadă atât de des pe-acasă.

"Fiului nostru, Constantin, i-am explicat încă din acea zi că în țară și în lume este o infecție foarte severă -"coroanavirus” îi spune el - și că există posibilitatea ca pentru o perioadă, mami și tati să nu vina acasă", povesteşte medicul.

Citeşte şi Soţia lui Cataramă, medicul Adina Alberts, anunţ pe facebook: "Drumurile noastre se despart"

Soţul Gabrielei, medic de medicină de urgenţă, a fost printre primii medici care au consultat pacienţi infectaţi cu coronavirus. Femeia spune că, la început, soţului ei i-a fost foarte dificil să facă faţă acestei provocări majore cu puţinele informaţii pe care le avea la acel moment: "Este o perioadă nemaiîntâlnită în medicina ultimilor ani, o etapă pentru care fiecare sistem din sănătate a trebuit să se pregătească și să se organizeze. El, ca medic de medicină de urgență, alături de colegii, a fost printre primii care s-au întâlnit cu pacienții infectați și au trebuit să facă față provocării cu toate informațiile pe care le aveau".

Gabriela Florian spune că au fost nevoiţi să-şi reorganizeze întreaga casă, pentru a nu intra în contact cu copilul până nu se dezinfectează şi îşi schimbă hainele.

"Principala grijă a fost și este aceea de a nu se infecta pentru că un medic infectat înseamnă mai puțini pacienți consultați. În plus, consecința nefericită ar fi și contactul zero cu familia. Astfel, am făcut circuite separate în casă, el nu intră în contact cu cel mic până nu se dezinfectează și își schimbă hainele", explică doctoriţa.

Despre cele mai grele momente cu care s-au confruntat de la debutul epidemiei de COVID-19, dr. Gabriela Florian spune că acelea se referă la implicările emoţionale. Femeia spune că cel mai mult se teme de faptul că ar putea fi nevoită ca, la un moment dat, să nu se mai poată întoarce acasă: "Implicările de natură emoțională sunt uriașe! În ultima vreme suntem asociați cu militarii, însă atunci când un militar pleacă la război, soția rămâne acasă să aibă grijă de copil, numai că noi suntem amândoi în aceeași luptă cu un dușman necunoscut, pentru că nevăzuți sunt toți. În fiecare dimineață când plec de acasă mă gândesc dacă mă mai întorc. Există o teamă continuă că îi faci rău celui de langă tine – copilului, bunicilor care ne ajută…"

Citeşte şi "Pacientul zero" din Franţa a aflat abia în aprilie că are coronavirus. Mărturiile primului infectat cu COVID-19

Gabriela povesteşte, apoi, cum arată o zi din viaţa ei şi a soţului ei, insistând asupra "luxului" pe care ea, spre deosebire de soţul său, şi-l poate permite.

"Programul meu începe la ora 7:30, când se face raportul de gardă. Perioada propriu-zis de muncă este de 6 ore/zi plus gărzile pe lună atribuite. Ne consultăm pacienţii, discutăm cazurile complicate de pe secţie, dacă avem anumite probleme organizatorice le discutăm cu şeful nostru de secţie şi săptămânal am avut diferite metode prin care am încercat să învăţăm să manageriem diferite situaţii vizavi de patologia nou întâlnită. Simulăm şi repetăm îmbrăcarea, dezbrăcarea echipamentului, stabilirea unui circuit al pacienţilor cu afecţiuni respiratorii.

În cadrul secţiei soţului meu, UPU SMURD, acolo au un circuit diferit faţă de al nostru şi îşi împart numărul de ore pe care le petrec în sectorul dedicat COVID-19. Spre deosebire de mine, care încă îmi permit acest „lux", ei, din cauza echipamentului de protecţie purtat în această perioadă, nu se hidratează şi nu merg la toaletă pe o perioadă de 4-6 sau chiar 12 ore", povesteşte doctoriţa Gabriela Florian.