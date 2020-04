Povestea IMPRESIONANTĂ a băiatului de 14 ani care nu are telefon şi internet: "Doamna ministru, vă rog, daţi-mi internet, să învăţ"

Libertatea a realizat un reportaj în comuna constănţeană Lipniţa, acolo unde Niculae Creţu, în vârstă de 14 ani, îşi duce traiul alături de fratele său de 12 ani, Florin, o soră de 7 ani, Adelina, şi de tatăl său, Marin. Mama sa i-a părăsit când erau mici. Trăieşte în sat cu un alt bărbat.

"Mă mai întâlnesc cu ea pe drum. Dar nu vorbim. I-am şi spus, când a plecat, că a terminat-o cu mine!", i-ar fi transmis băiatul, mamei sale, conform Libertatea.

Nu mai are telefon mobil. I s-a stricat, iar visul de a avea unul nou este departe de a fi realizabil. Este unul din miile de copiii care, în aceste vremuri pandemice, nu are cum să facă lecţii, fiindcă nu are acces la internet. Fără telefon şi fără internet, Niculae este în imposibilitatea de a participa la cursuri online, singurele disponibile în acest moment.

Se ocupă de treburile casei. Are grijă de cei mici, apoi face curat prin curte. A preluat, fără voia lui, îndatoririle mamei. În plus, îşi ajută tatăl la mânatul oilor. Nu primeşte recompensă, însă îşi ajută tatăl să câştige 50 de lei zilnic, singurul venit al familiei.

"Abia avem bani de mâncare, nu mai zic de cărţi sau rechizite", a declarat Marian, tatăl lui Niculae.

Când nu este nevoit să aibă grija zilei de mâine, Niculae bate de zori o minge dezumflată în ţărâna din curte. Nu-i pasă, atunci se simte în elementul lui. Îşi pune în picioare ghetele de fotbal şi încearcă jonglerii precum Cristiano Ronaldo. Dar nu portughezul îi este idol, ci un puştan al cărui tată s-a născut la 150 de kilometri depărtare de locul în care trăieşte, Ianis Hagi.

"Îmi place de Ianis Hagi pentru că este talentat şi este din părţile noastre", a spus mândru Niculae.

Niculae este doar unul dintre numeroşii copii ai României care au dat piept cu realitatea mult prea devreme. Nu mai vrea să devină fotbalist, fiindcă crede că este imposibil. Mai realist ar fi să se facă mecanic auto. Nu are cum să se antreneze când toată ziua are treabă prin curte sau când merge cu oile pe câmp.

"Doamna ministru, vă rog să fiţi grijulie cu noi şi să ne ajutaţi să avem cu ce să învăţăm. Să ne daţi internet, cărţi şi... şi un telefon. Ştiu că veţi înţelege situaţia noastră şi vă mulţumesc anticipat pentru ajutor", este mesajul lui Niculae pentru ministrul Învăţământului.

Foto: Libertatea