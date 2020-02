Prelungirea crizei provocate de coronavirus după 15 martie poate duce la afectarea producţiei anumitor tipuri de medicamente

"Dupa cum se stie, 40% din productia globala de materie prima folosita in industria farmacetica provine din China si India, iar 70% din productia de precursori ai materiilor prime provine din China. In zonele afectate de COVID-19 (provinciile Hubei si Zhejiang) se afla circa 100 de fabrici de materii prime.

In prezent nu se semnaleaza probleme de aprovizionare cu medicamente in nici o tara din UE, dar prelungirea crizei dupa data de 15 martie poate duce la afectarea productiei anumitor tipuri de medicamente. Fabricile din Romania reunite in PRIMER – Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente – monitorizeaza zilnic situatia livrarilor materiilor prime din China pentru a lua masuri de prevenire a unor sincope de aprovizionare", a declarat Dr. Dragos Damian director executiv al Patronatului Producatorilor Industriali de Medicamente.

OMS a furnizat următoarele informații:

Majoritatea producătorilor de materii prime (ingrediente active – API) aveau deja stoc de cel puțin 2 luni din cauza sărbătorilor (care acoperă lunile ianuarie și februarie, câteva și pentru luna martie);

Producătorii majori de ingrediente active (API) (precum Shanghai Desano) au continuat să lucreze în timpul vacanțelor sau au reluat lucrul săptămâna trecută;

În zona Shanghai, unii producători mari de API pentru antibiotice au continuat să funcționeze, dar se așteaptă o scădere de 10% a producției directe și o scădere totală de 30% din cauza restricției de transport;

Problema majoră se afla la companiilor mijlocii care produc produse intermediare - foarte afectate - exemplul din orașul Taizhou, care găzduiește aproape 170 de producători intermediari – din care de la sfârșitul săptămânii trecute doar 70 de companii au reluat producția; se așteaptă să fie complet operaționale la începutul lunii martie în cazul în care focarul nu se va extinde;

Fabricile de fermentare din Mongolia Interioară nu sunt afectate, dar există și alte fabrici în alte regiuni - situație necunoscută;

Toata industria se confruntă cu urmatoarele provocari:

- probleme legate de producție: muncitorii care se întorc din alte provincii pot fi supuși carantinei sau se află în carantină timp de 14 zile;

- probleme legate de lanțul de aprovizionare: nu funcționează sau funcționează foarte lent din cauza restricțiilor de transport intern și extern. Vama din China accelerează procesele, dar guvernul nu este sigur cât timp va dura pentru normalizarea lanțului de aprovizionare;

- impact direct așteptat pentru toată linia de cefalosporine si antivirale; ibuprofenul este deja afectat; China va trebui să ia în considerare cererea internă inainte de a exporta;

- costurile de producție în general au crescut deja - mai puțini lucrători, transporturi mai scumpe etc.

Reamintim ca China și India reprezintă 40% din producția globală de API-uri si 70% din cea de intermediari de materii prime; cel mai mare furnizor din Europa este Italia, dar în Europa se folosesc aproximativ de 1000 de API-uri și intermediari chinezi.