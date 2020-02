Premiile Oscar 2020: Documentarul cuplului Obama a primit un Oscar

Producţia a fost nominalizată la categoria "cel mai bun film documentar de lungmetraj" şi a concurat cu documentare precum: The Cave (National Geographic) , The Edge of Democracy (Netflix) , For Sama (PBS) şi Honeyland (Neon).

Cuplul Obama nu a fost în sală la ceromonia de premiere, iar Oscarul i-a fost înmânat regizoarei documentarului Julia Reiche.

La scurt timo, fostul președinte Barack Obama a reacționat pe Twitter: Felicitări Juliei și lui Steven, regizorii din spatele American Factory, pentru că au spus o poveste atât de complexă și de emoționantă despre fiecare consecință pe care o are asupra oamenilor o schimbare economică importantă. Mă bucur să văd că doi oameni talentați și extraordinari de buni iau acasă Oscarul acordat primei producții a Higher Ground.

Filmul prezintă povestea unul miliardar chinez care deschide o fabrică în fosta uzină, abandonată, a General Motors din Ohio, angajând 2.000 de muncitori americani. Documentarul explorează ciocnirea culturală între angajații chinezi și americani, în timp ce încearcă să lucreze împreună pentru a face fabrica profitabilă.

„Soții Obama au ales filmul nostru pentru că au simțit că pot ajuta oamenii să-și asculte reciproc poveștile și să construiască relații. Asta facem cu toții, stăm jos și ne spunem povești unii altora și asta creează empatie”, a declarat regizoarea Julia Reichert.