Preşedintele FR Tenis i-a decis soarta lui Florin Segărceanu după semifinala de Fed Cup

George Cosac, președintele Federației Române de Tenis, a anunţat că nu se pune problema schimbării căpitanului nejucător al României.

"Nu se pune problema schimbării capitanului nejucator, este un om cu o personalitate puternică, greu poate fi influențat. Am văzut fel de fel de specialiști care scot tot felul de prostii că poate fi cumpărat, că a fost înfluențat. Nu, din punctul ăsta de vedere este un caracter de apreciat. Domnul Segărceanu greu poate fi influențat negativ din exterior", a spus George Cosac.

Florin Segărceanu, căpitanul nejucător al echipei României de Fed Cup, a declarat după eşecul cu Franţa (2-3), din semifinala disputată la Rouen, că fetele s-au dăruit total pentru victorie şi că visul nostru de a juca finala nu s-a încheiat.

"Concluziile sunt foarte frumoase. A fost un vis frumos pentru noi, nu s-a terminat. Am avut o semifinală cu Franţa, o atmosferă incredibilă, un eveniment cum eu nu am trăit încă. Le mulţumesc fetelor pentru cum s-au dăruit, iar în rest ce putem să facem decât să ne reîncărcăm bateriile, eu personal să mă rog pentru fete să aibă un sezon bun şi s-o luăm de la capăt la anul. Nu îmi reproşez nicio decizie. Pot să spun că sunt foarte mulţumit şi dacă ar veni cineva să mă întrebe dacă încă o dată aş merge pe aceeaşi formulă, aş face-o la fel", a spus Florin Segărceanu.