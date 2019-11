Prima declaraţie a tatălui unui copil mort în blocul din Timişoara: Aveau măşti feţe, au dat cu substanţe, dar nu ne-au zis nimic"

"Când l-am dus la spital nu respira ok, nu era bine. Înainte de asta au mai fost doi copilaşi duşi la spital cu greţuri, vărsături. Apoi a început şi el să se simtă rău, să nu mai respire. I-am făcut resuscitare cât am putut şi am sunat la ambulanţă. Şi în ambulanţă tot aşa a făcut, l-au dus la spital şi n-au putut să-l mai salveze. Dezinsecţia s-a făcut săptămâna trecută, joi sau vineri. Au intrat în camerele goale şi au dat cu substanţe. Aveau măşti pe feţe, au izolat usi tot nu am stiut de nimic ca ei dau. Nu ştim pentru ce au dat, dar trebuia să ne anunţe, sa ne spuna sau ceva... Nu am ştiut nimic. Administraţia i-a chemat", a povestit tatăl unuia dintre copiii decedaţi la Timişoara.

Doi copii și mama unuia dintre ei au murit, iar alţi doi copii şi trei adulți au ajuns la spital. S-a întâmplat în weekend în Timișoara. Echipajele de ambulanță au fost chemate să acorde asistență medicală pentru opt persoane, dintre care patru copii. Doi dintre copii au decedat la spital. Mai mult, luni dimineață, mama unuia dintre cei decedați a fost găsită în stop cardio-respirator și a murit și ea.

Medicii au anunțat Direcția de Sănătate Publică și Poliția care fac acum verificări. Din primele informaţii, situaţia de la Timişoara a apărut după o dezinsecţie în blocul în care locuiau victimele. Autorităţile au evacuat locatarii.

În urma tragediei de la Timişoara procurorii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă.